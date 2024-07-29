《星球大戰》莉亞公主金色比堅尼　拍賣以逾136萬成交

經典系列電影《星球大戰》(Star Wars)的Fans一定記得飾演莉亞公主(Princess Leia)的已故女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，於《武士復仇》中穿著金色比基尼橫躺的畫面，事隔41年，這套戲服在拍賣會上，以13.6萬英鎊(約136.8萬港元)的高價成交。

綜合報道，這件金色比基尼，出現在1983年上映的《星球大戰六部曲：武士復仇》(Star Wars: Episode VI - Return Of The Jedi)。根據嘉莉費雪生前的訪問，當年她被導演George Lucas要求穿上這件比堅尼演出時，還以為導演在開玩笑，因為這套比堅尼布料稀少，拍攝期間她必須坐得非常挺直，身體的兩側不能有任何皺褶，加上不是她平常的衣著風格，因此當自己穿上時心裡相當緊張。