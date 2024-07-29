《星球大戰》莉亞公主金色比堅尼　拍賣以逾136萬成交

經典系列電影《星球大戰》(Star Wars)的Fans一定記得飾演莉亞公主(Princess Leia)的已故女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，於《武士復仇》中穿著金色比基尼橫躺的畫面，事隔41年，這套戲服在拍賣會上，以13.6萬英鎊(約136.8萬港元)的高價成交。
綜合報道，這件金色比基尼，出現在1983年上映的《星球大戰六部曲：武士復仇》(Star Wars: Episode VI - Return Of The Jedi)。根據嘉莉費雪生前的訪問，當年她被導演George Lucas要求穿上這件比堅尼演出時，還以為導演在開玩笑，因為這套比堅尼布料稀少，拍攝期間她必須坐得非常挺直，身體的兩側不能有任何皺褶，加上不是她平常的衣著風格，因此當自己穿上時心裡相當緊張。
There wasn't an earthquake in Dallas--it was the #StarWars Y-wing hitting the auction block. We're talking the ship made by team at @ILMVFX for Star Wars, one of only two HERO filming miniatures created for filming--it's never seen daylight...— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 26, 2024
It just sold after a bidding war… pic.twitter.com/EEJJPHqWKu
微型Y翼戰機以逾1100萬成交
拍賣會上除了莉亞的比堅尼，還有一架用來拍攝的微型星戰Y翼戰機(Y-Wing starfighter ship)，最終以它獨特稀有特性，以117萬英鎊(約1,176.8港元)成交。這架戰機與1977年《星球大戰四部曲：新的希望》有關，協助天行者路克(Luke Skywalker)，執行摧毀死星的秘密任務。