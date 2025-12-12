《時代周刊》以AI建設者作年度封面人物　封面致敬經典相片

美國《時代周刊》選出新一年的風雲人物，今年雜誌以人工智能（AI）的建設者作為「年度風雲人物」，並將包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、英偉達行政總裁黃仁勳、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）等，模仿1932年的經典相片「摩天樓上的午餐」坐在一排的構圖作為封面。

《時代周刊》今年的「年度風雲人物」選出了AI建設者，專家表示，這是突顯AI及相關的企業的快速增長以及重塑社會。今年的2個封面中，一個是描繪字母AI被工人包圍的藝術作品，另一個則是模仿1932年的美國經典相片「摩天樓上的午餐」，將8位科技公司的領袖分別是朱克伯格、AMD的蘇姿丰、馬斯克、黃仁勳，還有OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）、Google的哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic的行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）以及被稱為AI教母的史丹福大學教授李飛飛，並排坐大樓上。