《時代》年度風雲人物今晚公布！最後5強曝光

美國《時代》雜誌(TIME)年度風雲人物(Person of the Year)將於本港時間今晚(12日)公布，今年的最後五強中有3位都與美國大選有關，分別是大熱的候任美國總統特朗普、民主黨候選人賀錦麗、美國科技大亨兼特朗普金主馬斯克，其餘兩位為患癌的英國儲妃凱特，以及在牽涉中東連場衝突的以色列總理內塔尼亞胡。 時代風雲人物｜特朗普大勝回朝締歷史 國際山雨欲來 其中特朗普於2016年首次入主白宮時，已獲《時代》選為風雲人物。該雜誌形容特朗普達成了一次驚人的政治回朝，指他重塑了美國選民，成功動員年輕男性選民出來投票，成為他贏得普選票，兼把今屆所有搖擺州份統統「染紅」的關鍵。

雜誌重提上屆特朗普敗給拜登卻拒絕接受賽果；但今屆卻連環締造歷史，包括成為美國史上最老的總統當選人以及首名被刑事定罪仍當選的總統。目前特朗普尚未就任，國際間已一片山雨欲來，他揚言對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，並會第一時間驅逐非法移民，而他任命的多位內閣人選均引發爭議。 時代風雲人物最後五強︰

時代風雲人物｜賀錦麗經歷107日非凡競選旅程 另一五強人選賀錦麗，經歷了一段「過山車」般的競選旅程，由拜登起初堅拒退選，至特朗普遇刺後拜登終肯退下來，至她的民望從蜜月期下沉，在埋門一腳仍稍稍看高半線、似有機會成為首位美國女總統，結果大敗而回。雜誌形容她展開了107天非凡的總統選舉之旅，其指她把墮胎權視為拉票活動核心，並抨擊特朗普是民主的威脅。賀錦麗曾於2020年與拜登一起成為《時代》風雲人物，當年她跟拜登搭檔，在大選中阻止特朗普連任。

時代風雲人物｜馬斯克成全球首富又踩入政治 至於馬斯克則因多個原因成為候選風雲人物五強。《時代》指他一以來都是顛覆現況的創新者，包括網上支付、電動車，以及商業太空旅程；而他又收購社交平台Twitter並變成X。馬斯克今年成為了《福布斯》全球首富之餘，也涉足政治，成為特朗普的最重要金主，出錢出力。特朗普勝出後馬斯克影響力有增無減，將出任「政府效率部門」負責人。馬斯克曾於2021年成為《時代》年度風雲人物。 時代風雲人物｜內塔尼亞胡最受爭議領袖 凱特患癌爆陰謀論 五強中其餘兩人則為內塔尼亞胡及凱特。《時代》形容內塔尼亞胡是今年最具影響力及最受爭議的國際領袖，指他因哈馬斯突襲以色列而出兵，至目前加沙死亡人數已增至逾4.4萬人，戰事仍未完結。今年9月更擴大戰況至黎巴嫩北部，打擊真主黨。至11月被國際刑事法庭發出拘捕令，指他與前防長及哈馬斯都干犯人道罪行。英國儲妃凱特今年備受關注的事，當然是她突然宣布要接受「腹部手術」而消失於公眾視線，其後又爆出「改圖」風波令傳聞滿天飛，最終王室才宣布她患癌，而她在9月終交代她已完成化療治療。