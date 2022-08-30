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國際
2022-08-30 13:00:00

「普京大腦」女兒杜金娜遇害 俄羅斯再公布一名疑犯身分

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俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其30歲女兒杜金娜(Darya Dugina早前在汽車爆炸中身亡。俄羅斯聯邦安全局(FSB)公布第2名涉案疑犯身份，是44歲烏克蘭男子齊加年科(Bogdan Tsyganenko)

杜金娜(Darya Dugina) 早前在汽車爆炸中身亡。(資料圖片)

杜金娜(Darya Dugina) 早前在汽車爆炸中身亡。(資料圖片)

俄羅斯聯邦安全局指，齊加年科在730日從愛沙尼亞入境俄羅斯，為早前公布首名女疑犯沃夫克(Natalya Vovk)提供假身份證及假車牌，兩人並在莫斯科西南部租用一個車庫組裝爆炸裝置。齊加年科在案發前一日，即本月19日前往愛沙尼亞，沃夫克犯案後同樣逃到愛沙尼亞。當局亦發放影片，指齊加年科當時正準備暗殺杜金娜

俄羅斯就杜金娜遇害再公布一名疑犯身分。(Twitter) 俄羅斯就杜金娜遇害再公布一名疑犯身分。(Twitter) 俄羅斯就杜金娜遇害再公布一名疑犯身分。(Twitter)

據指與首名疑犯同一軍校畢業

俄羅斯有傳媒指，齊加年科與沃夫克在畢業於同一間軍校，在杜金娜遇害事件中是同謀。

杜金娜於本月20日與父親杜金交換座駕，在汽車爆炸中身亡。俄方指襲擊是烏克蘭情報部門策動，烏方否認。俄羅斯反總統普京的地下組織「國民共和軍」(National Republican Army, NRA)，其後承認責任。

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