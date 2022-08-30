「普京大腦」女兒杜金娜遇害 俄羅斯再公布一名疑犯身分

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其30歲女兒杜金娜(Darya Dugina) 早前在汽車爆炸中身亡。俄羅斯聯邦安全局(FSB)公布第2名涉案疑犯身份，是44歲烏克蘭男子齊加年科(Bogdan Tsyganenko)。

俄羅斯聯邦安全局指，齊加年科在7月30日從愛沙尼亞入境俄羅斯，為早前公布首名女疑犯沃夫克(Natalya Vovk)提供假身份證及假車牌，兩人並在莫斯科西南部租用一個車庫組裝爆炸裝置。齊加年科在案發前一日，即本月19日前往愛沙尼亞，沃夫克犯案後同樣逃到愛沙尼亞。當局亦發放影片，指齊加年科當時正準備暗殺杜金娜。

據指與首名疑犯同一軍校畢業 俄羅斯有傳媒指，齊加年科與沃夫克在畢業於同一間軍校，在杜金娜遇害事件中是同謀。 杜金娜於本月20日與父親杜金交換座駕，在汽車爆炸中身亡。俄方指襲擊是烏克蘭情報部門策動，烏方否認。俄羅斯反總統普京的地下組織「國民共和軍」(National Republican Army, NRA)，其後承認責任。



Below are some fragments of the footage released by the FSB to prove Tsyganenko was in Moscow and rented the garage.

(1/2) pic.twitter.com/yQHVpgDcaj — Niebla de Guerra (@NieblaGuerra) August 29, 2022