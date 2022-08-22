「普京大腦」女兒遇襲亡 普京圈內疑出現叛變

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其女兒杜金娜遇襲身亡引起不少揣測，有指普京圈內或出現叛變。杜金娜上周六晚出席完活動後突決定駕駛父親的座駕，杜金則坐另一汽車離開。報道指杜金的原座駕車底裝有汽車炸彈，結果杜金娜成替死鬼，但也有指父女兩人都是目標，政治分析家認為這是向普京的親信發出威嚇訊息。有報道甚至稱，有傳言說襲擊幕後黑手是俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)的前特工，他們想推翻普京。
烏克蘭局勢｜分析：烏只針對軍事目標 不會襲擊普京打手
歷史學家Yuri Felshtinsky稱，炸毀普京政權的著名法西斯分子和意識形態倡導者杜金的汽車，是有組織的襲擊，似乎是俄羅斯特工所為。他指出，根據俄羅斯傳媒報道，炸彈裝在杜金的汽車底部，而杜金的汽車停泊在有守衛的地方。另外，不像俄羅斯，烏克蘭只針對軍事目標，襲擊普京的宣傳打手並沒有很大得益。俄羅斯前議員Ilya Ponomarev在俄羅斯一個電視節目上，聲稱這宗炸彈襲擊由一個名不經傳的俄羅斯組織「民族共和黨」(National Republican Party)策劃，「今次襲擊打開抵抗普京主義新一頁，而且陸續有來」。
烏克蘭局勢｜俄羅斯前將領：普京是小丑
普京2月24日出兵烏克蘭，原打算速戰速決推翻烏克蘭總統澤連斯基的政權，豈料現在戰況陷膠著，俄軍損兵折將。俄羅斯前將領Igor Girkin甚至稱普京是小丑，被澤連斯基打敗。Girkin曾參與俄軍2014年吞併烏克蘭克里米亞半島和部分烏東頓巴斯地區的戰役，指澤連斯基原是喜劇演員被稱為「小丑」，「但在烏克蘭戰爭上，他不像普京。澤連斯基沒有逃跑或躲在戰壕內」。
烏克蘭局勢｜澤連斯基顧問否認涉案 「我們不像犯罪國家俄羅斯」
澤連斯基顧問Mykhailo Podolyak否認烏克蘭與襲擊有關，稱「我們不是犯罪國家，不像俄羅斯，也絕對不是恐怖主義國家。」普京前文膽、政治分析家Abbas Gallyamov形容今次襲擊是針對親克里姆林宮人士的威嚇，「這是一個象徵舉動，展示戰鬥已轉移到俄羅斯境內，不再是在電視上的隔岸觀火」；也不是只有克里米亞半島現在被炸，莫斯科地區也遭恐怖襲擊。杜金協助普京政權推動「新俄羅斯」思想，將俄國2014年吞併克里米亞及支持烏東分離分子合理化。他女兒杜金娜也與他擁有相同理念。