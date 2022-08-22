「普京大腦」女兒遇襲亡 普京圈內疑出現叛變

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其女兒杜金娜遇襲身亡引起不少揣測，有指普京圈內或出現叛變。杜金娜上周六晚出席完活動後突決定駕駛父親的座駕，杜金則坐另一汽車離開。報道指杜金的原座駕車底裝有汽車炸彈，結果杜金娜成替死鬼，但也有指父女兩人都是目標，政治分析家認為這是向普京的親信發出威嚇訊息。有報道甚至稱，有傳言說襲擊幕後黑手是俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)的前特工，他們想推翻普京。

烏克蘭局勢｜分析：烏只針對軍事目標 不會襲擊普京打手

歷史學家Yuri Felshtinsky稱，炸毀普京政權的著名法西斯分子和意識形態倡導者杜金的汽車，是有組織的襲擊，似乎是俄羅斯特工所為。他指出，根據俄羅斯傳媒報道，炸彈裝在杜金的汽車底部，而杜金的汽車停泊在有守衛的地方。另外，不像俄羅斯，烏克蘭只針對軍事目標，襲擊普京的宣傳打手並沒有很大得益。俄羅斯前議員Ilya Ponomarev在俄羅斯一個電視節目上，聲稱這宗炸彈襲擊由一個名不經傳的俄羅斯組織「民族共和黨」(National Republican Party)策劃，「今次襲擊打開抵抗普京主義新一頁，而且陸續有來」。