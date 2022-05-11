(更新) 北韓驚傳「國家級事件」全國突連續兩日封鎖

北韓驚傳發生國家級事件，首都平壤居民周二(10日)下午突然接獲命令，必須待在室內。有報道指，當地發生「國家級問題」，展開「全國封鎖」，據報封城令在周三仍然持續。北韓曾於2020年新冠肺炎最初出現，以及沙塵暴從中國吹來時曾經封城，但今次封城原因未明。

報道指，昨日下午5時前後，仍可見到農民在兩韓邊境附近的坡州耕作。(資料圖片)

總部位於南韓首爾、專門提供北韓相關消息的《北韓新聞》(NK News)引述消息人士報道，北韓首都平壤居民周二下午突然接獲命令，必須待在室內，據傳是發生「全國性問題」，北韓展開全國封鎖。當局發布命令後，民眾爭先恐後地返家，平壤巴士站大排長龍，有些居民則步行趕回家，而平壤有搶購物資情況。

報道指，雖然昨日下午5時前後，仍可見到農民在兩韓邊境附近的坡州耕作，但據《北韓新聞》了解，這些命令可能是向全國民眾發布，北韓當局顯然已指示民眾不要出門，但未具體說明何時撤銷命令。

報道︰北韓官媒未有提及封城

報道稱，直至周三下午，平壤當局仍未公布封城原因，官媒如常報道新聞，未有提及封城。「北韓新聞」周三致電多個平壤機構及商戶，均無人接聽；多間國際酒店雖有人接線，但被問及其是否仍然開放時，隨即掛線；俄羅斯駐平壤大使館一名官員，拒絕回應封城消息。