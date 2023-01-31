「最美脫北女孩」變臉再出自傳 網民質疑整容：完全認不出

29歲北韓女子朴研美(Park Yeonmi)2007年與母親成功越過中朝邊境逃離北韓，再輾轉移居美國，成為著名的「美女脫北者」，其後出版自傳描述在北韓的所見所聞，當時清純外貌令人眼前一亮。她近日宣傳即將面世的第二本自傳，網友卻發現其容貌與之前截然不同，全方位「換臉」引發整容疑雲。 朴研美2007年與母親冒死從北韓逃到中國，卻發現落入人蛇集團手上，過了兩年生不如死的生活後，再次與母親想盡辦法逃到南韓，其後移居美國入讀大學。2014年，她在世界青年領袖峰會上演講，講述自己在北韓的遭遇及脫北經歷，引起國際關注，15年出版第一本自傳《내가 본 것을 당신이 알게 됐으면》(希望你能知道我所見的一切)，16年發行中文版《為了活下去：脫北女孩朴研美》(英文版《In Order to Live：A North Korean Girls’ Journey to Freedom》)。封面上清純甜美的樣子，令人留下深刻印象。

近日朴研美在IG發相宣傳即將出版的第二本自傳《While Time Remains：A North Korean Defector's Search for Freedom in America》，內容講述她在美國生活的點滴，封面放上自己的藝術照，但更令網友注意的是，與第一本書完全不同的「變臉」。 從貼文可見，原本鵝蛋臉的朴研美，不只下巴變得尖削，嘴唇更是豐厚許多，濃妝後與之前是判若兩人。本來圓潤的身材也變瘦了，小腿更是纖細無比。