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國際
2023-01-31 13:38:25

「最美脫北女孩」變臉再出自傳 網民質疑整容：完全認不出

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朴研美近日再出自傳，容貌與第一本自傳時截然不同，被網民質疑整容。(互聯網)

朴研美近日再出自傳，容貌與第一本自傳時截然不同，被網民質疑整容。(互聯網)

29歲北韓女子朴研美(Park Yeonmi)2007年與母親成功越過中朝邊境逃離北韓，再輾轉移居美國，成為著名的「美女脫北者」，其後出版自傳描述在北韓的所見所聞，當時清純外貌令人眼前一亮。她近日宣傳即將面世的第二本自傳，網友卻發現其容貌與之前截然不同，全方位「換臉」引發整容疑雲。

朴研美2007年與母親冒死從北韓逃到中國，卻發現落入人蛇集團手上，過了兩年生不如死的生活後，再次與母親想盡辦法逃到南韓，其後移居美國入讀大學。2014年，她在世界青年領袖峰會上演講，講述自己在北韓的遭遇及脫北經歷，引起國際關注，15年出版第一本自傳《내가 것을 당신이 알게 됐으면》(希望你能知道我所見的一切)，16年發行中文版《為了活下去：脫北女孩朴研美》(英文版《In Order to LiveA North Korean Girls’ Journey to Freedom》)。封面上清純甜美的樣子，令人留下深刻印象。

朴研美在IG分享照片，與之年前判若兩人。(互聯網)

朴研美在IG分享照片，與之年前判若兩人。(互聯網)

近日朴研美在IG發相宣傳即將出版的第二本自傳《While Time RemainsA North Korean Defector's Search for Freedom in America》，內容講述她在美國生活的點滴，封面放上自己的藝術照，但更令網友注意的是，與第一本書完全不同的「變臉」。

從貼文可見，原本鵝蛋臉的朴研美，不只下巴變得尖削，嘴唇更是豐厚許多，濃妝後與之前是判若兩人。本來圓潤的身材也變瘦了，小腿更是纖細無比。

朴研美在IG宣傳第二本自傳。(互聯網)

朴研美在IG宣傳第二本自傳。(互聯網)

網民熱議

朴研美這樣大變身引發網友議論，不少人質疑她曾整容。有人揶揄，「這是人都換了吧」、「嚐到自由的甜頭就墮落了」、「這樣是不是過瘦」、「不該整容的好例子，之前看來更自然好看」。但也有人表達支持，稱「這就是美式妝容，有甚麼好奇怪的」、「她有變美的自由」、「五官沒有差很多」。

有粉絲支持朴研美做更好的自己，認為她已經歷夠多了，現在可以做她想做的事，擁抱一個自由的國家。

朴研美第一本自傳。(互聯網) 朴研美在IG宣傳第二本自傳。(互聯網) 朴研美再出自傳講述在美國的生活。(互聯網) (左起)朴研美2016年、2018年、2019年模樣。(互聯網) 朴研美2016年時攝。(互聯網)
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