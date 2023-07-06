(有片)德州槍擊案事發45秒影片曝光 人群爭相逃走 槍聲來自四面八方

美國德州沃斯堡（ Fort Worth）的大規模槍擊案造成3死8傷，再度震驚美國社會。而當晚的事發45秒片段如今曝光。原本參加慶祝美國國慶日的人群聽到槍聲後驚慌狂逃，甚至還有人撞在一起，險些釀成推擠意外。

沃斯堡的一場國慶日慶祝活動上傳出槍響，共造成3死8傷的悲劇。三名死者的身分獲警方確認，分別為18歲的保羅·威利斯 (Paul Willis)、22歲的辛西婭山杜士 (Cynthia Quadalupe Santos)以及18 歲的加布里艾拉·拿華雷特 (Gabriella Navarrete)。保羅的母親向媒體泣訴，她的兒子最近才剛高中畢業，夢想將來成為一名電工，但現在他連入讀大學的時刻也未等到就過身。

18歲死者夢想當電工

事發當晚的閉路電視影片曝光，人群在聽到槍響後四處奔逃，有人摔倒，甚至有人撞在一起，可以想見當時人們有多麼驚慌。一名目擊者表示，由於現場正在施放煙火，根本分辨不出來槍聲來自哪裏，彷彿四面八方都是。