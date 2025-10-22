朝鮮半島｜南韓民調首次逆轉　51%受訪者：沒必要與北韓統一

南韓一項最新民調顯示，有51%的受訪國民認為「沒有必要」與北韓統一，是2014年相關調查開始以來的最高數據；相反，認為「有必要」與北韓統一的比例下降3.8%至49%。這是調查中首次出現受訪者回答「沒必要統一」的比例超過「有必要」。

綜合報道，南韓政府資助的智庫「統一研究院」周一(20日)最新民調，調查於7月10日至8月13日期間進行，以1,000名在南韓居住、年滿18歲以上成年男女人為對象，進行面對面調查。針對是否與北韓統一，有逾半民眾回答「沒必要」，回答「有必要」統一的比例跌破半數。該研究院分析，這是北韓的敵對性「兩國論」、持續6年以上南北聯繫斷絕，以及國內政治因素等複合作用產生的結果。研究院又指，所有年齡層對統一必要性的認同均出現下降，表明南韓國民對統一的認知已進入結構性變化階段。