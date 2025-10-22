朝鮮半島｜南韓民調首次逆轉　51%受訪者：沒必要與北韓統一

南韓一項最新民調顯示，有51%的受訪國民認為「沒有必要」與北韓統一，是2014年相關調查開始以來的最高數據；相反，認為「有必要」與北韓統一的比例下降3.8%至49%。這是調查中首次出現受訪者回答「沒必要統一」的比例超過「有必要」。
綜合報道，南韓政府資助的智庫「統一研究院」周一(20日)最新民調，調查於7月10日至8月13日期間進行，以1,000名在南韓居住、年滿18歲以上成年男女人為對象，進行面對面調查。針對是否與北韓統一，有逾半民眾回答「沒必要」，回答「有必要」統一的比例跌破半數。該研究院分析，這是北韓的敵對性「兩國論」、持續6年以上南北聯繫斷絕，以及國內政治因素等複合作用產生的結果。研究院又指，所有年齡層對統一必要性的認同均出現下降，表明南韓國民對統一的認知已進入結構性變化階段。
數據亦反映特朗普高關稅等壓力帶來影響
對於「與其統一，不如維持目前的分裂狀態更好」的觀點，有47％表示認同，且自2022年(35.2%)以來持續上升；此一比例亦高於認為「當前的分裂狀態並不理想」的回答比例(25.3%)。該研究院解釋，這是由於當前沒有發生直接衝突的局面，人們普遍形成「這種狀態也還可以忍受」的認知。對北韓失去興趣的比例亦於10年間大幅增加17.3%，由50.8%達到68.1%。
今次調查也針對美國總統特朗普第二任期開始後，南韓民眾對韓美關係變化的認知。65.7%的受訪者回答，美國在特朗普政府第二任期「不會考慮南韓的利益」。該研究院表示，這項數據反映出特朗普第二任政府對友邦和盟國，施加的高關稅與軍費上調等壓力所帶來的影響。