「村神樣」奪日本年度流行語大獎 安倍國葬與益力多入選10大流行語

日本2022年度「新語．流行語大獎」周四揭曉，日本職業棒球養樂多隊強打村上宗隆以56支全壘打改寫本土紀錄，用來形容村上表現活躍的「村神樣」(把村上形容為神)奪得年度大獎。
「新語．流行語大獎」選出本年成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行領域等，主辦單位「自由國民社」公布年度大獎及10大流行語。
日本放送協會(NHK)報道，村上宗隆本季敲出56支全壘打，表現相當活躍，日本社交網上普遍以「村神樣」來形容他像神一般的表現。
被選為10大流行語的則包括跟職棒相關的「狐狸舞」、跟時事相關的「國葬儀」及「宗教二世」、為展現與烏克蘭同在而改變日文讀音的烏克蘭首都「基輔」、日圓貶值缺點大過優點的「負面日圓貶值」。
網民關注安倍晉三遇刺
「國葬儀」及「宗教二世」都與前首相安倍晉三遇刺案有關，前者指的是9月27日為安倍舉辦的國葬，後者是指槍殺安倍疑犯的母親沉迷某宗教，在這種環境下成長的孩子被稱為「宗教二世」。
另外，還有關西人的口頭禪「(我也)不知道」、在跨世代之間流行的「智能手機揹帶」、呼籲消費者拿取便利店或超市架上保存期限最短商品的「拿眼前的商品」，以及熱銷到一度缺貨的乳酸菌飲料「Yakult1000」。
冠軍球隊高層一席話變成流行語
評審委員特別獎，則頒給首度在夏季甲子園(日本全國高中棒球錦標賽)奪冠的東北球隊仙台育英高校監督須江航所說的「因為青春就是非常緊密活動」。
須江航早前在球隊獲勝後受訪稱，「因為青春就是非常緊密活動」，但年輕人受新冠疫情影響，做甚麼都會有人對他們說「不行、不行」，年輕人到哪裡從事活動都受阻、不得不止步，就一直處於這種痛苦中，但他們還是不放棄，繼續努力。