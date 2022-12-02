「村神樣」奪日本年度流行語大獎 安倍國葬與益力多入選10大流行語

把村上宗隆形容為神的「村神樣」奪得日本2022年度新語．流行語大獎。(資料圖片)

日本2022年度「新語．流行語大獎」周四揭曉，日本職業棒球養樂多隊強打村上宗隆以56支全壘打改寫本土紀錄，用來形容村上表現活躍的「村神樣」(把村上形容為神)奪得年度大獎。

「新語．流行語大獎」選出本年成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行領域等，主辦單位「自由國民社」公布年度大獎及10大流行語。

日本放送協會(NHK)報道，村上宗隆本季敲出56支全壘打，表現相當活躍，日本社交網上普遍以「村神樣」來形容他像神一般的表現。

被選為10大流行語的則包括跟職棒相關的「狐狸舞」、跟時事相關的「國葬儀」及「宗教二世」、為展現與烏克蘭同在而改變日文讀音的烏克蘭首都「基輔」、日圓貶值缺點大過優點的「負面日圓貶值」。