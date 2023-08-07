柬埔寨國王結束38年強人執政任命新總理　洪森交棒長子洪馬內

柬埔寨國家選舉委員會5日正式公布第7屆國會選舉的結果，在唯一反對黨燭光黨（Candlelight Party）的選舉資格被取消的情況下，執政黨人民黨（CPP）在選舉中獲得壓倒性勝利。柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）也在7日正式任命現任強人總理洪森（Hun Sen）的長子，45歲的洪馬內（Hun Manet）為柬埔寨新任總理。

國王西哈莫尼正式任命人民黨主席洪馬內為總理

綜合《路透社》、《柬中時報》報道，國王西哈莫尼簽署皇家法令，正式任命人民黨的主席洪馬內為柬埔寨總理。根據議程，第7屆國會將於8月21日召開首次全體會議，22日國會將對新政府內閣投信任票，當天政府宣誓就職。執政黨人民黨在這次的大選中，取得有效選票中的639萬8311張，佔有效選票總數的82.03％。人民黨也在125個國會議席中奪下120個議席，佔議席總數的96％，其餘5議由柬埔寨保皇派政黨奉辛比克黨（FUNCINPEC）獲得。

70歲的洪森在推翻赤柬政權（紅色高棉）後，在這個從數十年戰亂和貧困中恢復的國家中掌權長達38年。洪森在位期間，為柬埔寨建立了穩定，但也在過程中扼殺了民主。洪森7月時公開表示自己將下台並將權力移交給自己的兒子洪馬內。然而，洪森的政治生涯並沒有因此畫下句點，將在8月22日卸任總理的他，會繼續在其他職位至少待到2023年，不過，洪森並未明確表示未來的去向。

報道稱，洪馬內18歲時加入了柬埔寨皇家武裝部隊，並於同年進入美國西點軍校就讀，更是柬埔寨國家歷史上的首位「西點畢業生」，曾擔任柬埔寨武裝部隊的副總司令。洪馬內也曾在美國和英國受教育，分別獲得經濟學碩士和博士學位。柬埔寨選舉委員會發言人表示，在7月23日的國會大選中，共971萬名登記選民，有791萬人投票，投票率是81.48%。然而，人權觀察組職指控，金邊政府在投票前加強了對反對派的恐嚇和任意拘捕，並關閉主要新聞媒體。甚至為了提高投票率，當局還將抵制投票的行為定為刑事罪行。

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