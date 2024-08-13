「樹懶病毒」傳人可致命 歐洲首錄19例 中南美逾8000宗2死全球首例

一種來自樹懶並透過昆蟲叮咬傳播的嚴重病毒，首次在歐洲出現。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)報告，過去兩個月已有19人感染「奧羅普切熱」(Oropouche Fever)病毒；而中南美及加勒比海地區今年已錄得逾8,000例，其中巴西有兩名年輕女子死亡，生前均無健康問題，據報是全球首次有人死於奧羅普切熱。

樹懶病毒｜奧羅普切熱未有疫苗預防

該病毒近期在西班牙出現最少12宗、意大利5宗、德國2宗。這種疾病源於白喉三趾樹懶(pale-throated sloth)、非人類靈長類動物和鳥類，目前沒有疫苗預防。目前尚不清楚在今次爆發是由哪些昆蟲傳播，而過去一般認為是由蠓和蚊傳播。