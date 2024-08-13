「樹懶病毒」傳人可致命 歐洲首錄19例 中南美逾8000宗2死全球首例

一種來自樹懶並透過昆蟲叮咬傳播的嚴重病毒，首次在歐洲出現。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)報告，過去兩個月已有19人感染「奧羅普切熱」(Oropouche Fever)病毒；而中南美及加勒比海地區今年已錄得逾8,000例，其中巴西有兩名年輕女子死亡，生前均無健康問題，據報是全球首次有人死於奧羅普切熱。
樹懶病毒｜奧羅普切熱未有疫苗預防
該病毒近期在西班牙出現最少12宗、意大利5宗、德國2宗。這種疾病源於白喉三趾樹懶(pale-throated sloth)、非人類靈長類動物和鳥類，目前沒有疫苗預防。目前尚不清楚在今次爆發是由哪些昆蟲傳播，而過去一般認為是由蠓和蚊傳播。
樹懶病毒｜奧羅普切熱與登革熱屬同一家族
專家表示，「奧羅普切熱」病毒與寨卡病毒和登革熱等可致命疾病，屬於同一家族。「奧羅普切熱」的症狀包括頭痛、發燒、發冷、持續嘔吐以及肌肉和關節疼痛等，潛伏期4至8日。
白喉三趾樹懶照片︰
樹懶病毒｜專家憂奧羅普切熱情況「無法控制」
倫敦帝國學院的免疫學教授阿爾特曼表示，「我們絕對應該感到擔憂。事情正在變化，可能變得無法控制」。雖然「奧羅普切熱」可致命，但ECDC表示致命個案極為罕見，患者通常能夠康復。大多數情況下，症狀會在4天內減輕。
樹懶病毒｜巴西兩年輕女子死亡 本身無健康問題
「奧羅普切熱」過去多在南美洲、中美洲和加勒比地區出現，而今年以來，區內的巴西、玻利維亞、哥倫比亞、秘魯及古巴等，均有該病毒爆發情況，今年1月至7月中，總共有逾8,000宗病例。其中巴西於上月25日錄得兩宗死亡案例，死者是兩名年輕女性，本身沒有其他潛在健康問題。
樹懶病毒｜有歐洲患者曾赴巴西古巴
目前在歐洲報告的19宗病例中，有18人最近曾到古巴、1人曾去過巴西。ECDC表示，歐盟公民前往流行地區旅行或居住而感染「奧羅普切熱」的可能性，目前評估為中等，建議前往受影響地區的人戴蚊蟲驅避劑、穿長袖衫和長褲，以降低被叮咬風險。