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國際
2024-08-13 23:01:00

「樹懶病毒」傳人可致命 歐洲首錄19例 中南美逾8000宗2死全球首例

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白喉三趾樹懶。(互聯網)

白喉三趾樹懶。(互聯網)

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一種來自樹懶並透過昆蟲叮咬傳播的嚴重病毒，首次在歐洲出現。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)報告，過去兩個月已有19人感染「奧羅普切熱」(Oropouche Fever)病毒；而中南美及加勒比海地區今年已錄得逾8,000例，其中巴西有兩名年輕女子死亡，生前均無健康問題，據報是全球首次有人死於奧羅普切熱。

樹懶病毒｜奧羅普切熱未有疫苗預防

該病毒近期在西班牙出現最少12宗、意大利5宗、德國2宗。這種疾病源於白喉三趾樹懶(pale-throated sloth)、非人類靈長類動物和鳥類，目前沒有疫苗預防。目前尚不清楚在今次爆發是由哪些昆蟲傳播，而過去一般認為是由蠓和蚊傳播。

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樹懶病毒｜奧羅普切熱與登革熱屬同一家族

專家表示，「奧羅普切熱」病毒與寨卡病毒和登革熱等可致命疾病，屬於同一家族。「奧羅普切熱」的症狀包括頭痛、發燒、發冷、持續嘔吐以及肌肉和關節疼痛等，潛伏期4至8日。

 白喉三趾樹懶照片︰

白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 白喉三趾樹懶。(互聯網) 蠓

樹懶病毒｜專家憂奧羅普切熱情況「無法控制」

倫敦帝國學院的免疫學教授阿爾特曼表示，「我們絕對應該感到擔憂。事情正在變化，可能變得無法控制」。雖然「奧羅普切熱」可致命，但ECDC表示致命個案極為罕見，患者通常能夠康復。大多數情況下，症狀會在4天內減輕。

樹懶病毒｜巴西兩年輕女子死亡 本身無健康問題

「奧羅普切熱」過去多在南美洲、中美洲和加勒比地區出現，而今年以來，區內的巴西、玻利維亞、哥倫比亞、秘魯及古巴等，均有該病毒爆發情況，今年1月至7月中，總共有逾8,000宗病例。其中巴西於上月25日錄得兩宗死亡案例，死者是兩名年輕女性，本身沒有其他潛在健康問題。

樹懶病毒｜有歐洲患者曾赴巴西古巴

目前在歐洲報告的19宗病例中，有18人最近曾到古巴、1人曾去過巴西。ECDC表示，歐盟公民前往流行地區旅行或居住而感染「奧羅普切熱」的可能性，目前評估為中等，建議前往受影響地區的人戴蚊蟲驅避劑、穿長袖衫和長褲，以降低被叮咬風險。

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登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 防蚊方法｜驅蚊產品用法+止痕方法（am730製圖） 防蚊方法｜安裝蚊帳/蚊網（am730製圖） 防蚊方法｜防蚊噴霧（am730製圖） 防蚊方法｜防蚊噴霧（am730製圖） 防蚊方法｜電蚊香/液體電蚊香（am730製圖） 防蚊方法｜藥油（am730製圖） 防蚊方法｜燃燒式蚊香（am730製圖） 防蚊方法｜穿淺色衫（am730製圖） 防蚊方法｜塗番梘水（am730製圖） 防蚊方法｜鹽水軟化（am730製圖） 防蚊方法｜蘆薈消腫（am730製圖）

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