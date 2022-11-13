《機場客運站》原型人物居機場18年 伊朗難民心臟病發亡 終年76歲

荷李活大導演史堤芬史匹堡改編自真人真事、由影星湯漢斯主演的賣座電影《機場客運站》(The Terminal)，主角原型人物、伊朗難民納賽里(Merhan Karimi Nasseri)曾居於法國巴黎戴高樂機場18年，最近返回該機場露宿的他昨於機場二號客運大樓心臟病發身亡，終年76歲。據悉，警員和醫療人員曾到場嘗試搶救他，惜他最終返魂乏術。
《機場客運站》｜被伊朗驅逐 無護照以戴高樂機場為家
納賽里的父親是伊朗人，母親為英國人，他1974年往英國讀書，1977年返回伊朗因抗議伊朗國王入獄，最後在無護照下被驅逐出境。無身份證明文件的他獲聯合國難民署簽發難民證，惟他稱於巴黎火車站被偷去公事包，裡面裝有他的難民證。納賽里曾被法國警方拘捕，但他沒有身份證明文件，無法將他驅逐到其他國家。他最後於1988年8月到了戴高樂機場，此後以機場的一號客運大樓為家。報道指，他初時因沒有身份證文件滯留機場，其後卻是他的個人選擇。
《機場客運站》｜06年因病送院 結束機場流浪生涯
納賽里留宿巴黎戴高樂機場期間，以機場角落一張紅色長椅為家，身邊放著裝有個人家當的機場手推車，每天寫日記、閱讀報章雜誌，以及觀察路過旅客度日。他逐漸與機場工作人員成為朋友，並獲准在員工設施裡洗澡。機場人員為他起了個綽號「Lord Alfred」，他亦成為機場裡小有名氣的人。納賽里1999年接受美聯社訪問時曾稱，「終有一天，我會離開機場」，但他仍等待獲得護照或過境簽證。因官僚制度，納賽里遲遲未獲批庇護照，當最終獲得難民身份證明文件時，他稱感到驚訝，但對離開機場感到不安。據悉，他拒絕簽署有關文件，繼續留在機場裡面，直至2006年因病被送入醫院，之後轉到巴黎的庇護所生活。
《機場客運站》｜數周前回到巴黎戴高樂機場 醫生形容「像石化在機場」
納賽里於機場認識的朋友稱，多年來居於沒有窗戶的空間，令納賽里精神狀況出現問題。機場醫生於1990年代時曾稱，擔心納賽里的身體和心理健康，形容他「像石化在那裡」。一名票務職員將他比喻為一名囚犯，無能力在外面世界生活。機場人員指納賽里在數周前回到機場，似乎是為人生畫上句號。
《機場客運站》｜史堤芬史匹堡付194萬港元改編拍電影
納賽里留宿機場多年令人驚訝的故事，相繼改編成2004年荷李活電影《機場客運站》、法國電影《Lost in Transit》和歌劇《Flight》。在《機場客運站》中，湯漢斯飾演的Viktor Navorski來自一個虛構的東歐國家Krakozhia，飛抵美國紐約甘迺迪機場時，發現政變一夜間令其旅遊證件失效。Navorski被遺棄在機場的國際旅客的休息室，直至其身份獲確認，但其家鄉的政治動盪持續，令他一直滯留在機場內。報道指，史堤芬史匹堡的製作公司當年支付納賽里21萬英鎊(約194萬港元)，當作其人生經歷故事的版權。