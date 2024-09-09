「機艙老鼠」翻找手提行李斷正 過程被拍下人贓並獲(有片)

在機上盜竊的一名「機艙老鼠」，犯案手法被機警的乘客全程暗中拍下，最終人贓並獲。
事發於7月28日，該名「機艙老鼠」在一架準備由馬來西亞吉隆坡飛往新加坡的航班上，多次坐到不同座位，然後從行李架取下背包等，仔細翻查。一名眼利的乘客很快便留意到他，不動聲色的暗中拍攝。
機上盜竊｜男子多次取下別人行李翻尋
片段可見，該名男子取下行李後，放在座位上翻尋，相信是在尋找貴重物品，然後淡定地把行李放回架上，接著再若無其事的取下另一個手提包，繼續「尋寶」。
「機艙老鼠」盜竊及被捕經過︰
機上盜竊｜男子坐在較後位置 觀察「大局」後再下手
期間，該名男子又坐到機艙較後位置，明顯是在觀察其他乘客的座位及其帶了甚麼行李及擺放的位置，選好目標後再出手。
乘客肯定該男子是「機艙老鼠」後，立即暗中通知機組人員。之後有地勤及警員先後登機，男子起初仍死口不認偷竊，辯稱只是拿錯行李，又拼命地想把別人的行李塞回行李架上。但最終男子還是被警員帶走。
機上盜竊｜網民︰貴重物品應跟身
片段在網上引發議論，不少網民指人們登機及放好行李後，即準備休息及看電影，加上還陸續有其他乘客登機及擺行李，未必會留意到自己的行李被別人取下，認為貴重物品應跟身，不應連同行李放在架上。
「機艙老鼠」盜竊及被捕片段︰
PSA‼️— syazwan 🇵🇸 (@syazwananuar) September 7, 2024
Please tengok video ni. Modus operandi ni dah lama. Always be aware of your surroundings. July haritu another Malaysian caught same modus dekat Air Asia flight. Imagine dah excited nak belanja and travelling sekali duit hilang. sedih weh.
Cc: keigenstar @ Tik Tok https://t.co/9TkzIT1r3x pic.twitter.com/1VgMCd1PzV