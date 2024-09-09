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國際
2024-09-09 18:08:24

「機艙老鼠」翻找手提行李斷正 過程被拍下人贓並獲(有片)

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男子曾在後方座位觀察，他多次從行李架上取下手提包等翻找，被揭穿時拼命想把別人的行李塞回架上。(互聯網)

男子曾在後方座位觀察，他多次從行李架上取下手提包等翻找，被揭穿時拼命想把別人的行李塞回架上。(互聯網)

在機上盜竊的一名「機艙老鼠」，犯案手法被機警的乘客全程暗中拍下，最終人贓並獲。

事發於7月28日，該名「機艙老鼠」在一架準備由馬來西亞吉隆坡飛往新加坡的航班上，多次坐到不同座位，然後從行李架取下背包等，仔細翻查。一名眼利的乘客很快便留意到他，不動聲色的暗中拍攝。

機上盜竊｜男子多次取下別人行李翻尋

片段可見，該名男子取下行李後，放在座位上翻尋，相信是在尋找貴重物品，然後淡定地把行李放回架上，接著再若無其事的取下另一個手提包，繼續「尋寶」。

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「機艙老鼠」盜竊及被捕經過︰

機上盜竊｜男子坐在較後位置 觀察「大局」後再下手

期間，該名男子又坐到機艙較後位置，明顯是在觀察其他乘客的座位及其帶了甚麼行李及擺放的位置，選好目標後再出手。

乘客肯定該男子是「機艙老鼠」後，立即暗中通知機組人員。之後有地勤及警員先後登機，男子起初仍死口不認偷竊，辯稱只是拿錯行李，又拼命地想把別人的行李塞回行李架上。但最終男子還是被警員帶走。

機上盜竊｜網民︰貴重物品應跟身

片段在網上引發議論，不少網民指人們登機及放好行李後，即準備休息及看電影，加上還陸續有其他乘客登機及擺行李，未必會留意到自己的行李被別人取下，認為貴重物品應跟身，不應連同行李放在架上。

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「機艙老鼠」盜竊及被捕片段︰

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