「機艙老鼠」翻找手提行李斷正 過程被拍下人贓並獲(有片)

男子曾在後方座位觀察，他多次從行李架上取下手提包等翻找，被揭穿時拼命想把別人的行李塞回架上。(互聯網)

在機上盜竊的一名「機艙老鼠」，犯案手法被機警的乘客全程暗中拍下，最終人贓並獲。

事發於7月28日，該名「機艙老鼠」在一架準備由馬來西亞吉隆坡飛往新加坡的航班上，多次坐到不同座位，然後從行李架取下背包等，仔細翻查。一名眼利的乘客很快便留意到他，不動聲色的暗中拍攝。

機上盜竊｜男子多次取下別人行李翻尋

片段可見，該名男子取下行李後，放在座位上翻尋，相信是在尋找貴重物品，然後淡定地把行李放回架上，接著再若無其事的取下另一個手提包，繼續「尋寶」。