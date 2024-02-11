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國際
2024-02-11 12:15:31

氣候變化｜研究：大西洋環流走向崩潰　歐洲部分地區恐百年內驟降30度

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氣候變化｜研究：大西洋環流走向崩潰　歐洲部分地臨恐百年內驟降30度

根據一項發表在《科學進展》（Science Advances）研究報告，地球一個重要的洋流系統可能已經走向崩潰，而這將對海平面上升和全球天氣產生令人震驚的影響，未來氣候變遷恐將更加極端。

維持北半球大部分地區相對溫和氣候

包括墨西哥灣流在內的大西洋經向翻轉環流（AMOC）就像一條巨大的全球傳送帶，將溫暖的海水從熱帶送到遙遠的北大西洋，在那裏水冷卻，變得更鹹，並深深地沉入海洋，然後向南傳播。

這些洋流將熱能和營養物質輸送到全球不同地區，對於維持北半球大部分地區相對溫和的氣候方面，發揮至關重要的作用。幾十年來，隨氣候變遷使海洋變暖以及冰川融化，破壞了決定洋流強度的熱和鹽平衡，科學家一直對環流的穩定性發出警報。

12,000 多年前因冰川快速融化而關閉

儘管許多科學家認為，AMOC因氣候變遷而放緩，甚至可能陷入停滯的有如電影《明日過後》般的情節，其發生的時間和速度仍存在巨大的不確定性，但透過使用冰芯和海洋沉積物等繪製過去的圖景得知，AMOC確實曾在12,000 多年前因冰川快速融化而關閉。現在科學們正忙著弄清楚這種情況是否會再次發生。

科學家使用超級電腦在三個月的時間內運行複雜的氣候模型，模擬 AMOC 中淡水的逐漸增加（代表冰融化以及降雨和河流徑流），這會稀釋海洋的鹽度並削弱洋流。當他們慢慢增加模型中的淡水時，他們看到 AMOC 逐漸減弱，直到突然崩潰。 

亞馬遜雨季和旱季逆轉

然而，這項研究終究沒有給出潛在崩盤的時間表。研究的合著者韋斯滕 （René van Westen）告訴《CNN》：「但我們至少可以確定，我們正朝着氣候變遷的臨界點方向前進。」

AMOC 崩潰的影響可能是災難性的。研究發現，歐洲某些地區的氣溫可能會在一個世紀內驟降攝氏30度，從而在短短一兩年內導致氣候完全不同。

另一方面，南半球國家的暖化可能會加劇，而亞馬遜地區的雨季和旱季可能會逆轉，對生態系統造成嚴重破壞。而韋斯滕表示，AMOC 的崩潰也可能導致海平面上升約1米。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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