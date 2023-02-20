「氣球狗」瓷器藝術品遭收藏家撞翻摔破 價值32萬港元(有片)

美國邁阿密一間畫廊上周四舉辦VIP藝術展，其中展出美國知名藝術家孔斯(Jeff Koons)價值4.2萬美元(約327,600港元)的瓷器作品「氣球狗」(Ballon Dog)，被一名到場參觀的收藏家意外摔破。
美國公共廣播電台(National Public Radio)周日報道，負責管理展區的畫廊經理Cédric Boero表示，對事件感到震驚，且有點難過，打破這藝術品的是一位女性收藏家，她顯然相當羞愧，不知該如何道歉。Boero指，該名收藝家當時意外撞跌「氣球狗」。
「氣球動物」作品以天價成交
報道指，「氣球動物」是孔斯最知名的創作系列之一，其中一件「氣球狗」在2013年以5,840萬美元(約4.55億港元)高價成交。4年前，他一件「氣球兔」作品更以9,110萬美元(約7.1億港元)天價成交，創下在世藝術家作品拍賣價最高紀錄。
Boero表示，這次摔破的「氣球狗」，一年前估價2.4萬美元(約187,200港元)，但同系列作品拍賣理想，其身價也隨之提升，現估值為4.2萬美元，幸而，主辦單位事前已為它買了保險。
藝術家欲購買殘骸
當時身在現場的藝術家Stephen Gamson事後在社交網發文表示，「它(藝術品)摔成千塊碎片，是其中一件我見過最瘋狂的事」。他認為，事件令「氣球狗」更添藝術價值，所以他即場洽談購買其殘骸，但不成功。
Buenos días a todos, menos a la señora que rompió la escultura «Balloon Dog» de Jeff Koons en una feria de arte en Miami, valuada en 42,000 dólares. Para su buena fortuna, no tendrá que pagar por su desastre. 😅🐩 pic.twitter.com/AnqhZYTYz1— Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) February 19, 2023