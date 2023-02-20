「氣球狗」瓷器藝術品遭收藏家撞翻摔破 價值32萬港元

美國公共廣播電台(National Public Radio)周日報道，負責管理展區的畫廊經理Cédric Boero表示，對事件感到震驚，且有點難過，打破這藝術品的是一位女性收藏家，她顯然相當羞愧，不知該如何道歉。Boero指，該名收藝家當時意外撞跌「氣球狗」。

美國邁阿密一間畫廊上周四舉辦VIP藝術展，其中展出美國知名藝術家孔斯(Jeff Koons)價值4.2萬美元(約327,600港元)的瓷器作品「氣球狗」(Ballon Dog)，被一名到場參觀的收藏家意外摔破。

「氣球動物」作品以天價成交

報道指，「氣球動物」是孔斯最知名的創作系列之一，其中一件「氣球狗」在2013年以5,840萬美元(約4.55億港元)高價成交。4年前，他一件「氣球兔」作品更以9,110萬美元(約7.1億港元)天價成交，創下在世藝術家作品拍賣價最高紀錄。

Boero表示，這次摔破的「氣球狗」，一年前估價2.4萬美元(約187,200港元)，但同系列作品拍賣理想，其身價也隨之提升，現估值為4.2萬美元，幸而，主辦單位事前已為它買了保險。

藝術家欲購買殘骸

當時身在現場的藝術家Stephen Gamson事後在社交網發文表示，「它(藝術品)摔成千塊碎片，是其中一件我見過最瘋狂的事」。他認為，事件令「氣球狗」更添藝術價值，所以他即場洽談購買其殘骸，但不成功。