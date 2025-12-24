《決勝時刻》等經典遊戲之父驟逝　終年55歲　駕法拉利撞山起火意外曝光(慎入有片)

電玩大廠Electronic Arts(EA)周二(23日)證實，知名遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)共同創辦人Vince Zampella因車禍身亡，終年55歲。據指Vince於上周日(21日)駕駛其法拉利期間於公路失事撞護欄，汽車事後起火燃燒。

綜合報道，意外發生於21日，Vince駕駛其法拉利行經洛杉磯北方公路期間，車輛因不明原因偏離車道，撞上混凝土護欄後起火，Vince被困車廂當場死亡，車上一名乘客事發時被拋出車外，送院後證實重傷不治。網上流傳懷疑意外事發影片顯示，一輛紅色法拉利由隧道駛出，高速撞上混凝土護欄，汽車零件四散毀損嚴重，未幾更起火燃燒，現場人士嘗試救出傷者。警方指，事故原因仍在調查中。