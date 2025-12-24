熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
國際
2025-12-24 14:15:00

《決勝時刻》等經典遊戲之父驟逝　終年55歲　駕法拉利撞山起火意外曝光(慎入有片)

《決勝時刻》等經典遊戲之父驟逝，終年55歲，駕法拉利撞山起火意外曝光。(X)

電玩大廠Electronic Arts(EA)周二(23)證實，知名遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)共同創辦人Vince Zampella因車禍身亡，終年55歲。據指Vince於上周日(21)駕駛其法拉利期間於公路失事撞護欄，汽車事後起火燃燒。

綜合報道，意外發生於21日，Vince駕駛其法拉利行經洛杉磯北方公路期間，車輛因不明原因偏離車道，撞上混凝土護欄後起火，Vince被困車廂當場死亡，車上一名乘客事發時被拋出車外，送院後證實重傷不治。網上流傳懷疑意外事發影片顯示，一輛紅色法拉利由隧道駛出，高速撞上混凝土護欄，汽車零件四散毀損嚴重，未幾更起火燃燒，現場人士嘗試救出傷者。警方指，事故原因仍在調查中。

暢銷經典遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)及《戰地風雲》(Battlefiled)。(X)

曾創作多款暢銷經典遊戲

Vince Zampella在電子遊戲界享富盛名，曾率領Infinity Ward工作室打造出經典第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)，幾乎每年都登上暢銷榜首，他亦曾為EA製作《戰地風雲》(Battlefiled)系列遊戲，該遊戲亦是EA暢銷遊戲之一，此外，還曾製作《神兵泰坦》(Titanfall)、《Apex英雄》(Apex Legends)、《星際大戰 絕地：組織殞落》(Star Wars Jedi: Fallen Order)等電玩。

警告：影片內容或會令人情緒不安

