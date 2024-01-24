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國際
2024-01-24 14:26:05

《洛杉磯時報》不敵網媒挑戰 編採部大規模裁員逾百人

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美國《洛杉磯時報》周二宣布裁員至少115人。(美聯社)

美國《洛杉磯時報》周二宣布裁員至少115人。(美聯社)

美國老牌報章《洛杉磯時報》周二(23)宣布，即日起將陸續裁員至少115人，相當於逾兩成編採部員工。這是《洛時》發行143年來最大規模裁員行動之一，面臨飯碗不保，編採部上周五發起該報歷來首次罷工，表達不滿。《洛時》跟許多歷史悠久的媒體一樣，苦於適應網絡時代的衝擊，面對網媒挑戰，廣告收入下跌，訂戶持續流失，導致年年虧損。

老闆：裁員是痛苦決定

《洛時》老闆、南非華裔富商黃馨祥(Patrick Soon-Shion)公布裁員計劃時表示：「今天的決定對大家都很痛苦，但我們必須趕緊行動，採取措施，為下一代打造一份可長久且蓬勃發展的報章。」他說，這次裁員有其必要，因為《洛時》不能在沒有增加廣告和訂閱收入的情況下，每年再虧損多達4,000萬美元(3.1億港元)。該報去年已裁減逾70個職位，相當於編採部約13%員工，這次將再裁掉至少115個編採部職位，並表示將尋求財務狀況恢復正常。

員工發文怒轟

突發新聞編輯賽凡泰斯(Jared Servantez)在社交平台「X」發文指：「洛時在一場人力資源網絡研討會中解僱我們，聊天功能被取消，不能問答，沒機會提問……正如一名同事所述，『這就像飛車槍擊一樣』。」編採部工會形容這是一波「毀滅性」裁員。總編輯梅里達(Kevin Merida)早前突然離職，他在新聞界備受敬重，2021年加入《洛時》，負起動盪時期穩定軍心的重任。

面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 面臨裁員，《洛杉磯時報》編採部員工上周五發起歷來首次罷工。(美聯社) 美國《洛杉磯時報》周二宣布裁員至少115人。(美聯社)

富商收購帶來希望

《洛時》於1881創刊，曾是美國主要報章之一，全球各地都有派駐記者，但經歷時代洗禮，至今規模愈來愈小，2018年，專研生物科技的富商黃馨祥從報業集團「Tribune Co.」收購《洛時》，恢復獨立經營，一度為發行縮減、管理層人事更迭等問題纏擾多年的《洛時》帶來希望。

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迎接網絡世界挑戰

然而，《洛時》與許多傳統媒體一樣，一直苦於適應網絡世界的經濟型態，面對新媒體競爭，廣告收入及訂閱人數持續下跌。也有分析指，《洛時》仍自視為具有美國西岸角度的全國性報章，但如今感覺更偏向地方性。工會則批評黃馨祥家族經營不善，「裁員是多年來(經營者)平庸的策略、沒有發行商以及沒有明確方向的結果」。

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