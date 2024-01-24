《洛杉磯時報》不敵網媒挑戰 編採部大規模裁員逾百人

美國老牌報章《洛杉磯時報》周二(23日)宣布，即日起將陸續裁員至少115人，相當於逾兩成編採部員工。這是《洛時》發行143年來最大規模裁員行動之一，面臨飯碗不保，編採部上周五發起該報歷來首次罷工，表達不滿。《洛時》跟許多歷史悠久的媒體一樣，苦於適應網絡時代的衝擊，面對網媒挑戰，廣告收入下跌，訂戶持續流失，導致年年虧損。

老闆：裁員是痛苦決定

《洛時》老闆、南非華裔富商黃馨祥(Patrick Soon-Shion)公布裁員計劃時表示：「今天的決定對大家都很痛苦，但我們必須趕緊行動，採取措施，為下一代打造一份可長久且蓬勃發展的報章。」他說，這次裁員有其必要，因為《洛時》不能在沒有增加廣告和訂閱收入的情況下，每年再虧損多達4,000萬美元(約3.1億港元)。該報去年已裁減逾70個職位，相當於編採部約13%員工，這次將再裁掉至少115個編採部職位，並表示將尋求財務狀況恢復正常。