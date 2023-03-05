《海賊王》作者遇創作樽頸 求助ChatGPT找靈感 AI故事收唔收貨？(有片)

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT近日爆紅，連日本人氣漫畫《海賊王》(ONE PIECE)作者尾田榮一郎亦求助ChatGPT尋找靈感。

媒體報道，尾田榮一郎上月底似乎發現創作上遇到樽頸。其工作室在《海賊王》Twitter官方帳號發布的影片顯示，尾田榮一郎對ChatGPT提問說：「你好，我是作者，我想不出來下周海賊王的故事發展，你能幫我想一個嗎？一個超級有趣的劇情，拜託了。」

ChatGPT在幾秒鐘內就創作出主角結識新朋友，並與「影子王」等敵人戰鬥的劇情。

ChatGPT描述的新故事情節有神秘部落、新夥伴，並將焦點放在羅賓這個角色上，讓讀者關注羅賓的智慧和行動。