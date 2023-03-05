《海賊王》作者遇創作樽頸 求助ChatGPT找靈感 AI故事收唔收貨？(有片)

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT近日爆紅，連日本人氣漫畫《海賊王》(ONE PIECE)作者尾田榮一郎亦求助ChatGPT尋找靈感。
媒體報道，尾田榮一郎上月底似乎發現創作上遇到樽頸。其工作室在《海賊王》Twitter官方帳號發布的影片顯示，尾田榮一郎對ChatGPT提問說：「你好，我是作者，我想不出來下周海賊王的故事發展，你能幫我想一個嗎？一個超級有趣的劇情，拜託了。」
ChatGPT在幾秒鐘內就創作出主角結識新朋友，並與「影子王」等敵人戰鬥的劇情。
ChatGPT描述的新故事情節有神秘部落、新夥伴，並將焦點放在羅賓這個角色上，讓讀者關注羅賓的智慧和行動。
ChatGPT遭作者「打臉」
但尾田榮一郎直截了當地回覆：「抱歉，太無聊了。」要求ChatGPT再想一個更有趣的故事。
ChatGPT創作的第2個故事描述外星人登上了海賊船，路飛與魔女打鬥，並重建被邪惡宇宙飛船摧毀的母星。尾田榮一郎回覆：「謝謝。我會照著這個方向畫下去。」
這部描述草帽小子路飛與他的夥伴想奪得秘密大寶藏、成為海賊王的冒險故事，風靡全球，去年7月25日開始在《週刊少年Jump》恢復連載。《海賊王》漫畫1997年在日本開始連載，至今單行本共有100多集，全球累計銷量破紀錄逾5億本，也創下「由單一作者創作發行量最多的漫畫系列」健力士世界紀錄。
尾田さんがAIに質問してみたら…— ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) February 22, 2023
話題の #ChatGPT に尾田さんが禁断の質問をした動画が送られてきました！その回答とは…！#ONEPIECE pic.twitter.com/HRU1oSC4GM