為避關稅？蘋果急包5貨機將iPhone由中印運美國

美國總統特朗普於上周三(2日)宣布對多個地區實施對等關稅，震驚全球，並觸發環球股市震蘯。印度一名資深官員向《印度時報》(Times of India)證實，美國科技巨擘蘋果(Apple)在3月的最後一個星期，3天內安排5架貨機將iPhone等蘋果產品從印度和中國運往美國。

報道引述消息人士指，儘管關稅已上路，但蘋果目前沒有計畫提高印度和其他市場的產品零售價格。報導稱，為了減輕影響，蘋果迅速將庫存從印度和中國大陸製造中心送往美國，即使這段時間通常是航運淡季。這名消息人士指出，「位於印度、中國及其他重要地點的工廠一直向美國運送產品，以應對更高的關稅」。報道還補充，蘋果透過囤貨能暫時維持目前定價，蘋果在美國的倉庫已儲備了未來幾個月的庫存。