為避關稅？蘋果急包5貨機將iPhone由中印運美國

美國總統特朗普於上周三(2日)宣布對多個地區實施對等關稅，震驚全球，並觸發環球股市震蘯。印度一名資深官員向《印度時報》(Times of India)證實，美國科技巨擘蘋果(Apple)在3月的最後一個星期，3天內安排5架貨機將iPhone等蘋果產品從印度和中國運往美國。
報道引述消息人士指，儘管關稅已上路，但蘋果目前沒有計畫提高印度和其他市場的產品零售價格。報導稱，為了減輕影響，蘋果迅速將庫存從印度和中國大陸製造中心送往美國，即使這段時間通常是航運淡季。這名消息人士指出，「位於印度、中國及其他重要地點的工廠一直向美國運送產品，以應對更高的關稅」。報道還補充，蘋果透過囤貨能暫時維持目前定價，蘋果在美國的倉庫已儲備了未來幾個月的庫存。
印度時報：蘋果正在探索內部吸收成本上漲方案
據《印度時報》另一篇報道，蘋果仍在評估新關稅對其全球供應鏈的長期影響。如果價格有需要調整，可能會在全球範圍內實施，而不僅限於美國市場。由於美國仍然是蘋果的關鍵市場，報道指，這家科技巨頭正在探索內部吸收成本上漲的方案，而不是將其轉嫁給消費者——至少目前是這樣。
報道指，目前蘋果專注於在印度生產iPhone和 AirPod，因此基本上可以享受關稅優勢，根據美國的新關稅措施，印度對美國的出口面臨26%的關稅，中國商品徵收的關稅為54%。報道分析，28個百分點的巨大差異為蘋果加速向印度轉移製造業創造了強大的經濟誘因。