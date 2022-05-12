烏克蘭局勢｜向「來自另一星球」的馬斯克求救　鋼鐵廠死守烏軍：請幫我們離開

向「來自另一星球」的馬斯克求救，鋼鐵廠死守烏軍：請幫我們離開。(資料圖片)

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)曾應烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)呼籲以旗下的「星鏈」(Starlink)衛星寬頻服務協助烏克蘭通訊網絡。被困近80日、死守烏克蘭南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏軍指揮官周四(12日)發文向馬斯克求救，形容他是來自外星球的「超級人類」，請他協助讓被困烏兵撤離到「第三國」。

死守及藏身亞速鋼鐵廠的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官Serhiy Volyna(烏語：Serhii Volynsky)過去曾多次發片講述廠內情況。他周四在Twitter標記馬斯克發文「大家都說你來自另一個星球，到地球來是為教會人們相信不可能的事。我們的星球緊挨著彼此，而我現在住在幾乎不可能生存之處。拜託幫助我們離開亞速鋼鐵廠，去到一個國度。」他還說「如果不是你，還有誰有辦法？請給我提示。」

根據烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)，相信亞速鋼鐵廠仍有逾千名烏克蘭軍人，其中有半數受傷，且傷勢嚴重，處境相當危急。

馬斯克至今仍未就相關要求作回應。