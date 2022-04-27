烏克蘭局勢｜摩爾多瓦連續2日發生爆炸　烏方指是俄所為(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月，烏克蘭鄰國摩爾多瓦(Moldova)遭受波及，接壤烏克蘭南部的親俄分離地區「德涅斯特河沿岸共和國」(Transnistria)連續2日發生爆炸，摩爾多瓦當地局勢陷入緊張。由於「德涅斯特河沿岸共和國」位處於摩爾多瓦與烏克蘭之間，烏克蘭官員認為，俄羅斯或許有意在當地開闢一條新戰線。

摩爾多瓦當局指，在距離烏克蘭邊境的12公里處，兩座無線電設施發生2次爆炸，導致兩條天線無法使用。地方官員指，位於區內首府的國家安全部大樓，前一日亦多次被擊中，無人受傷。摩爾多瓦總統Maia Sandu為此緊急召開國安會議，當局建議加強部隊備戰，增加邊界附近的巡邏，並密切監察關鍵基建。 爆炸發生後，多名民眾由「德涅斯特河沿岸共和國」前往摩爾多瓦，地區接壤處出現長長車龍。 總統澤連斯基說，莫斯科正向摩爾多瓦展示，如果繼續支持基輔，將得到甚麼後果。

敖德薩主要橋樑被炸恐被隔絕 另外，連接別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基區(Bilhorod-Dnistrovskyi)與黑海重要港口城市敖德薩(Odessa)的札托卡大橋(Zatoka Bridge)周二(26日)遭到俄軍飛彈攻擊，該橋為敖德薩外主要橋樑，倘未能於短時間修復，將與烏克蘭其他地區陸路交通中斷。 敖德薩地區軍事管理局局長Maksym Marchenko指出，俄軍發射3枚飛彈，有1枚擊中大橋，試圖切斷敖德薩地區交通要道，並在德涅斯特河沿岸周邊製造緊張局勢。 烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，俄軍對烏克蘭西南部的飛彈襲擊表明的俄軍的進攻意圖，俄軍可能打算將烏克蘭最西南方的Bessarabia地區納入進攻範圍中。 俄羅斯軍方早前指目標是全面控制烏克蘭南部，開路通往德涅斯特河沿岸。俄軍早前指目標是全面控制烏克蘭南部，開路通往摩爾多瓦德涅斯特河沿岸。國際憂慮俄羅斯擴大戰線，向摩爾多瓦發動攻擊。



