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國際
2024-04-16 12:27:01

「熊本熊之父」卸任知事 熊本熊不捨追車仆倒(有片)

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「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。

「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。

任內一手催生日本知名吉祥物「熊本熊」的熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。

現年77歲的蒲島郁夫擔任熊本縣知事4屆共16年，是熊本縣史上任職最久的知事，他交棒給木村敬，後者是蒲島在東京大學任教時的學生，亦曾擔任熊本縣副知事。

現年77歲的蒲島郁夫擔任熊本縣知事4屆共16年，是熊本縣史上任職最久的知事 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 蒲島郁夫於2008年首次當選熊本縣知事，2011年因應九州新幹線全線通車，有感於熊本縣在日本的知名度低，便設計出熊本熊做為縣代表吉祥物，從此風靡全國，甚至紅爆全球 蒲島郁夫致詞時稱讚「熊本熊」是能力最強的「世界第一公務員」

讚「世界第一公務員」

蒲島郁夫於2008年首次當選熊本縣知事，2011年因應九州新幹線全線通車，有感於熊本縣在日本的知名度低，便設計出熊本熊做為縣代表吉祥物，從此風靡全國，甚至紅爆全球，「熊本熊」相關商品，營業額累計高達1.46兆日圓（約750億港元）。蒲島郁夫致詞時稱讚「熊本熊」是能力最強的「世界第一公務員」，自己能任用「熊本熊」感到引以為榮，希望下一任知事能讓更多人喜歡熊本熊及擴大活動範圍。

蒲島郁夫亦曾經歷熊本7.3級強震、九州水災、新冠疫情等災難，最大功績是成功爭取台積電設廠，他對此說：「對熊本而言，這是百年一遇的大好機會。」日本九州金融集團公司估算，台積電為熊本縣帶來的10年經濟效益高達6.85兆日圓。

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