「熊本熊之父」卸任知事 熊本熊不捨追車仆倒(有片)

任內一手催生日本知名吉祥物「熊本熊」的熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。 現年77歲的蒲島郁夫擔任熊本縣知事4屆共16年，是熊本縣史上任職最久的知事，他交棒給木村敬，後者是蒲島在東京大學任教時的學生，亦曾擔任熊本縣副知事。

讚「世界第一公務員」 蒲島郁夫於2008年首次當選熊本縣知事，2011年因應九州新幹線全線通車，有感於熊本縣在日本的知名度低，便設計出熊本熊做為縣代表吉祥物，從此風靡全國，甚至紅爆全球，「熊本熊」相關商品，營業額累計高達1.46兆日圓（約750億港元）。蒲島郁夫致詞時稱讚「熊本熊」是能力最強的「世界第一公務員」，自己能任用「熊本熊」感到引以為榮，希望下一任知事能讓更多人喜歡熊本熊及擴大活動範圍。