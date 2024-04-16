「熊本熊之父」卸任知事 熊本熊不捨追車仆倒(有片)

任內一手催生日本知名吉祥物「熊本熊」的熊本縣知事蒲島郁夫昨日(15日)卸任，他離開熊本縣廳前獲近千名職員歡送，「熊本熊」還特別出來依依不捨送行，感謝「父親」並給予擁抱，追車時更仆倒地上。
現年77歲的蒲島郁夫擔任熊本縣知事4屆共16年，是熊本縣史上任職最久的知事，他交棒給木村敬，後者是蒲島在東京大學任教時的學生，亦曾擔任熊本縣副知事。
讚「世界第一公務員」
蒲島郁夫於2008年首次當選熊本縣知事，2011年因應九州新幹線全線通車，有感於熊本縣在日本的知名度低，便設計出熊本熊做為縣代表吉祥物，從此風靡全國，甚至紅爆全球，「熊本熊」相關商品，營業額累計高達1.46兆日圓（約750億港元）。蒲島郁夫致詞時稱讚「熊本熊」是能力最強的「世界第一公務員」，自己能任用「熊本熊」感到引以為榮，希望下一任知事能讓更多人喜歡熊本熊及擴大活動範圍。
蒲島郁夫亦曾經歷熊本7.3級強震、九州水災、新冠疫情等災難，最大功績是成功爭取台積電設廠，他對此說：「對熊本而言，這是百年一遇的大好機會。」日本九州金融集團公司估算，台積電為熊本縣帶來的10年經濟效益高達6.85兆日圓。
長年の相棒でご退任された蒲島知事を追いかけるも転けるくまモン…泣ける pic.twitter.com/kN5Y1u2XcQ— なぎょなぎょなぎょぽんなぎょぽんぽん (@mjmh_sakurakpop) April 15, 2024
熊本県の蒲島郁夫知事は15日、任期を終えて退任しました。県の人気キャラクター「くまモン」が引き留めようとする一幕もありました。#くまモン pic.twitter.com/MjwPjJo0mL— 時事通信映像ニュース (@jiji_images) April 16, 2024