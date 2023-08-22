𤓓爆｜搭郵輪遊地中海竟遲大到　夫婦碼頭揮手乞求停船(有片)

歐美地區郵輪旅遊頗為盛行，亦是不少人嚮往的輕鬆旅遊方式，或者真的非常省時輕鬆，外國一對夫婦落船後竟然樂而忘返，錯過郵輪的登船時間，只能在碼頭對著郵輪揮手大叫，乞求停船，但郵輪繼續駛離，郵輪上的乘客也將兩人呼喊的樣子拍下，甚至片中可以聽到其他遊客發出的笑聲。
綜合報道，一對夫妻搭乘郵輪輝煌號(MSC Splendida)，展開為期9日的地中海之旅，但本月15日郵輪停泊在意大利東南部的巴里港時，這對夫妻卻在當地樂而忘返，錯過登船時間，被留在碼頭上。郵輪上有乘客拍下當時情況，影片顯示夫妻兩人在碼上頭焦急地踱步，白衣男子激動大喊「請問船長在嗎」、「船長，請等我們」、「如果你願意的話，就可以做到」，他一邊喊，一邊站往高處向郵輪高舉雙手揮動，希望可以被看見。影片中還可以聽到拍攝者的笑聲。
官方：不可能要求郵輪返航或停下
最後這艘1,100英尺長的郵輪並沒有停下來，直接駛離港口。郵輪上一名來自英國的旅客表示：「我的家人為這次郵輪之旅花費8,000英鎊(折合約8萬港元)，事發時，我與家人正在郵輪上吃午餐，然後就聽到廣播兩個聽起來像意大利人的名字，之後就沒有進一步的消息了」，她認為，無論被廣播的人在不在船，船公司都應該要努力尋找他們。不過，南亞得里亞海港口系統管理局主席Ugo Patroni Griffi則指出，不可能要求郵輪返航或停下，畢竟郵輪的營運成本非常昂貴，時間也有限。亦有網民指「郵輪有時間表，一定要遵守」、「他們應該要守時」。