「牆上的香蕉」有望拍賣到1165萬　買家將獲得說明書(有片)

意大利藝術家Maurizio Cattelan於2019年創作的名叫《Comedian》(諧星)的掛牆香蕉作品，為美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會帶來極大爭議性，之後在全球巡迴展覽，當然不是同一隻香蕉，它下月將到紐約展覽，並在展覽結束後交由蘇富比(Sotheby's)拍賣，蘇富比解釋拍賣背後的深意，並預料成交價有望可達100萬至150萬美元(約777萬至1,165萬港元)。
綜合報道，《Comedian》第一次被拍賣，2019年在邁阿密首次展出後，第一代《Comedian》的3個版本，全都被拿去私人拍賣，其中2個以12萬美元(約93萬港元)成交，第3個無公開成交價格，今次則是《Comedian》首次於蘇富比這級數的拍賣行公開拍賣。蘇富比解釋，《Comedian》是一件概念性藝術品，每次裝置都會更換實際的實體材料，因此今次拍賣的並非2019年首次展出的原件。拍賣中標者將獲得真品證書，附上關於如何重現《Comedian》的具體說明，此外，還會收到一卷膠紙和一隻香蕉，後者可以隨時更換。
蘇富比：《Comedian》的價值將由普羅大眾決定
蘇富比美洲當代藝術部主管David Galperin指出，《Comedian》是一件絕對天才的挑釁作品，「平衡了深刻的批判性思想和顛覆性的智慧，對於藝術家和我們這一代人來說，都是一項里程碑式的大作」。他又說，如果說《Comedian》的核心訊息是質疑何謂藝術的價值，那麼將它公開拍賣，就如這概念的終極實現，因為《Comedian》的價值、它成交的價格，將由普羅大眾來決定。
Italian artist Maurizio Cattelan’s iconic piece, Comedian—a banana duct-taped to a wall—is expected to fetch between $1 million and $1.5 million at Sotheby’s on November 20.#MaurizioCattelan #ComedianArt #SothebysAuction #ConceptualArt #BananaArt #ArtWorld pic.twitter.com/kTTFz4NVj9— CGTN Europe (@CGTNEurope) October 28, 2024