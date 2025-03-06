「特澤罵戰」中沒出過聲！魯比奧被邊緣化 消息︰年半後將辭職

在震撼全球的「特澤罵戰」(特朗普和副手萬斯早前在白宮跟烏克蘭總統澤連斯基吵架)現場，有一人表現冷靜，但他不但沒受讚賞，跟被人取笑看來坐立不安。 「最後一個才知外交決策」 美國雜誌《Vanity Fair》周二引述4名與白宮關係密切的共和黨消息人士稱，國務卿魯比奧(Marco Rubio)估計會最多做多一年半，便會辭職，原因是他曾私下埋怨自己在外交決策上被邊緣化，身為外長卻無外交政策影響力。據報有消息人甚至說，白宮有何外交決策，魯比奧往往是最後一個才知道。

特澤罵戰當日 魯比奧被指似「石像」 報道提到魯比奧在「特澤罵戰」中的坐姿如「石像一樣」(stone-like posture)，並說他當日的坐姿及幾乎不吭一聲的表現，已成為網圖及各方取笑的目標，有人認為魯比奧當時的樣子猶如遊魂(fully dissociating)。當日片可見在罵戰愈趨激烈時，魯比奧也變得愈來愈不自在。報道指，魯比奧當時此難言，相信是與他本來是對俄鷹派、支持烏克蘭的立場有關。 出任國務卿是「安慰獎」 報道又指魯比奧當初在共和黨內是傑布布殊派系，在2016年共和黨內總統戰初選中，與特朗普是競爭對手。特朗普勝出後，魯比奧才轉為支持他，而魯比奧於2021年競逐連任參議院時，亦獲特朗普背書；而去年特朗普捲土重來選總統，也曾考慮找魯比奧搭檔。報道認為，最終特朗普讓魯比奧出任國務卿，算是個「安慰獎」。

報道又稱，魯比奧在「特澤罵戰」後在社交平台護主，又在電視訪問中批評澤連斯基，相信是為淡化指他跟特朗普不和的猜測。