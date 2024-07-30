「王老吉」夫婦登富士山MMA 登山客勸交 躁夫罵妻：你是不是在兒子面前做愛？(有片)

日本富士山近年成為登山熱點，但估不到有人登山不是打卡，而是打架……日本網民「クロロ28号@FQpRgiLK7l5403」本月23日在社交平台「X」上傳影片，留言「外國夫婦在富士山上打鬥」。從片段可見，一對男女在遠處拉扯一輪，男方把女方摔在地上，兩人繼續扭打，男方趴在女方身上試圖壓制她。一名登山客一面拍攝，一面走近該對男女，試圖勸交。
登山遇家事糾紛 好言相勸
鏡頭一轉，夫婦坐在地上，登山客表示願提供協助，報道指，此時丈夫激動地質問太太：「你在兒子面前做愛，是不是？」太太理直氣壯回話：「在兒子面前做愛怎麼了？不行嗎？」兩人吵起架來，丈夫一下揮動印有「王老吉」商標的紅色袋子，將袋子拍打身體，又手指指責罵太太。拍片的登山客用可代表怒火的特別效果遮著夫婦的面部。
網民食花生：大開眼界
夫婦互罵，登山客「冇眼睇」，一會兒後便以趕路為由離開，影片就此結束。影片在社交網瘋傳，隨即引發熱議，有網民驚呼：「這讓人大開眼界！」
富士山自7月初開山以來，已接連發生登山客傷亡事件。有專家指，部分登山客看似前去郊遊，事前沒有好好規劃，也沒專業登山裝備。他們忽略山上天氣變化等風險，只穿著單薄衣物登山，把富士山當成一般的登山步道。日媒早前拍到有登山客只穿短袖衫短褲，還有人拖「喼」登山。
外国人さんカップル、富士山で持ち前の闘争心を爆発させてしまう。 pic.twitter.com/uwMgFfvccy— クロロ28号 (@FQpRgiLK7l5403) July 23, 2024