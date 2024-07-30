「王老吉」夫婦登富士山MMA 登山客勸交 躁夫罵妻：你是不是在兒子面前做愛？(有片)

日本富士山近年成為登山熱點，但估不到有人登山不是打卡，而是打架……日本網民「クロロ28号@FQpRgiLK7l5403」本月23日在社交平台「X」上傳影片，留言「外國夫婦在富士山上打鬥」。從片段可見，一對男女在遠處拉扯一輪，男方把女方摔在地上，兩人繼續扭打，男方趴在女方身上試圖壓制她。一名登山客一面拍攝，一面走近該對男女，試圖勸交。

登山遇家事糾紛 好言相勸

鏡頭一轉，夫婦坐在地上，登山客表示願提供協助，報道指，此時丈夫激動地質問太太：「你在兒子面前做愛，是不是？」太太理直氣壯回話：「在兒子面前做愛怎麼了？不行嗎？」兩人吵起架來，丈夫一下揮動印有「王老吉」商標的紅色袋子，將袋子拍打身體，又手指指責罵太太。拍片的登山客用可代表怒火的特別效果遮著夫婦的面部。