《玩轉腦朋友》顧問離世　心理學大師終年91歲

美國知名心理學家Dr. Paul Ekman於近日逝世，終年91歲。Dr. Paul Ekman的研究聚焦於人類情緒、面部表情、欺騙行為與同情，不僅改變心理學界對情緒的理解，也影響了大眾文化。Dr. Paul Ekman曾經擔任動畫電影《玩轉腦朋友》(Inside Out)的顧問，其研究亦啟發了美國電視劇《謊言終結者》(Lie to Me)。

綜合報道，Dr. Paul Ekman在60年的職業生涯中，出版了兩本暢銷書《說謊的人》(Telling Lies)與《揭示情緒》(Emotions Revealed)，成為行為科學領域的重要參考。他的工作啟發了2009 至2011 年播出的電視劇《謊言終結者》劇中Tim Roth飾演的Dr. Cal Lightman一角，以Dr. Paul Ekman的研究為基礎。