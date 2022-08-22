「番茄流感」印度敲響警號 逾80兒童確診皮膚現紅色水泡

病毒威脅沒完沒了，先有新冠病毒、後有猴痘再肆虐，現在還出現「番茄流感」(Tomato flu)新病症。根據最新上載到《刺針》的研究報告，印度喀拉拉邦(Kerala)5月6日首現「番茄流感」確診，截至7月26日已有82名兒童感染，全部在5歲以下。因為患者皮膚會出現紅色水泡，甚至逐漸變大至像番茄般大，而被稱為番茄流感。報告稱，除了喀拉拉邦，泰米爾納德邦和奧里薩邦也出現懷疑個案，奧里薩邦有26宗，患者年齡介乎1至9歲。專家認為，雖然番茄流感個案只在部分地區出現，也非致命病毒，但當局應吸取新冠肺炎的教訓，及早做好預防工作，避免進一步爆發。

或手足口病變種病毒 5月曾傳逾58人死亡

報告指，雖然番茄流感的徵狀與新冠病毒類似，包括發燒、疲勞和肌肉疼痛，但番茄流感與新冠病毒並無關係。撰寫報告的專家認為，該病毒有可能是兒童感染基孔肯雅熱(chikungunya)或登革熱(dengue fever)後出現的後遺症。番茄流感也可能是手足口病的新變種病毒。因為病毒在兒童群組出現，幼童成為高危一族，病毒也似乎透過與人密切接觸傳播。5月時有報道稱，喀拉拉邦有逾58人死於食物中毒，而那時正出現神秘疾病「番茄流感」，未知兩者是否有關聯。

醫生警告，番茄流感目前無藥物可治療，而且也傳染力強，由於與手足口病類似，若在兒童間爆發或難以控制和預防，有可能傳染給成年人。因無針對性藥物，醫生會因應徵狀開出藥物或給止痛藥，也建議患者應大量喝水和休息。