「瘦瘦針」非一勞永逸　研究：停藥後反彈速度快4倍

「瘦瘦針」被許多人視為輕鬆減肥神物，但英國一項研究顯示，部分停止使用瘦瘦針等減肥藥物的人，預料1.7年內就會「打回原形」，且回歸的速度比傳統的減重方式還快了4倍，或打破外界對瘦瘦針過度美好的幻想。
綜合報道，Ozempic、Wegovy或Mounjaro等以GLP-1受體激動劑類型的注射減肥藥物「瘦瘦針」，同成分的「瘦瘦丸」也已獲美國食品藥物管理局(FDA)許可，成為許多減肥一族視為福音。根據牛津大學主導，發表於《英國醫學期刊》(BMJ)的研究試驗彙整了37項臨床試驗，9,341名受試者的資料，涵蓋18種不同的減肥藥物，他們平均使用瘦瘦針39週，受試者在用藥期間平均能減去8.3公斤，不過，患者在停藥後，平均每個月會復胖0.4公斤，預計在停藥後1.7年內就會恢復到治療前的體重。
牛津大學專家：想一直維持療效 必須持續某種形式的干預
這項該研究還提到，無論治療期間減重幅度多寡，跟傳統的飲食控制或運動等減肥方法比較，停用藥物後的體重回升速度，幾乎快了4倍；且減重藥物對心血管跟血壓，以及膽固醇所帶來的改善，在停藥後約1.4年內也會回復到原先的水準。牛津大學公衞營養專家Susan Jebb表示：「肥胖能視為一種慢性復發性疾病，從我們的分析顯示，停藥後的體重回升，這個情形非常普遍，而且時間非常短暫。如果想一直維持療效，使用者就必須保持某種形式的持續干預。」無論是節食、運動或其他手段，才能防止體重回歸原始狀態。