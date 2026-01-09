「瘦瘦針」非一勞永逸　研究：停藥後反彈速度快4倍

「瘦瘦針」被許多人視為輕鬆減肥神物，但英國一項研究顯示，部分停止使用瘦瘦針等減肥藥物的人，預料1.7年內就會「打回原形」，且回歸的速度比傳統的減重方式還快了4倍，或打破外界對瘦瘦針過度美好的幻想。

綜合報道，Ozempic、Wegovy或Mounjaro等以GLP-1受體激動劑類型的注射減肥藥物「瘦瘦針」，同成分的「瘦瘦丸」也已獲美國食品藥物管理局(FDA)許可，成為許多減肥一族視為福音。根據牛津大學主導，發表於《英國醫學期刊》(BMJ)的研究試驗彙整了37項臨床試驗，9,341名受試者的資料，涵蓋18種不同的減肥藥物，他們平均使用瘦瘦針39週，受試者在用藥期間平均能減去8.3公斤，不過，患者在停藥後，平均每個月會復胖0.4公斤，預計在停藥後1.7年內就會恢復到治療前的體重。