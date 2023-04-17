「癌症疫苗」實驗有重要成果 大降皮膚癌復發率44%

美國生物科技公司莫德納(Moderna)與默沙東(Merck)合作開發、為病人度身訂造的「癌症疫苗」，在第二階段試驗中取得成果。該「疫苗」把mRNA疫苗與免疫治療藥物Keytruda結合，與僅使用Keytruda相比，可將最致命的皮膚癌黑色素瘤死亡或復發風險，降低44％。
研究人員周日在美國癌症研究協會在佛州召開的會議上，報告上述結果。其中莫德納的mRNA疫苗是分析經手術切除的腫瘤而制定，以訓練免疫系統識別和攻擊癌細胞中的特定突變；至於默沙東的Keytruda則屬於一類廣泛使用的免疫療法，用於治療黑色素瘤和許多其他癌症。
癌症疫苗｜mRNA疫苗結合免疫療法藥物 度身訂造
研究人員指，免疫療法藥物就像令汽車的煞車系統局部停運，令免疫系統得以順利運行，但副作用是免疫系統會一直保持高度活躍，部分人會出現炎症和類似自體免疫疾病的症狀。mRNA疫苗則可透過個性化設計，針對患者的腫瘤細胞，而不會攻擊健康細胞。
該試驗招募患有黑色素瘤、復發機會高的男女參與。在107名接受實驗性疫苗「mRNA-4157/V940」及Keytruda人士中，兩年復發率為22.4%(24人)；相比之下，只用Keytruda的50名對照組人士，復發率為40%(20人)。兩組人士出現的嚴重副作用類似，而疲勞是疫苗組別最常見副作用。
默沙東表示，正與美國監管機構商討第三階段試驗，或需3至4年才會有更大型試驗結果。莫德納則稱目前約需8周時間，為每位患者設計個性化的mRNA癌症疫苗。美國加州大學洛杉磯分校教授里巴斯(Antoni Ribas)表示，「這是首次證明癌症疫苗具有如此高效益，可減少近50%的復發風險，亦告訴我們這些疫苗確實有效，可啟動病人的免疫系統，對抗自身癌症。」