「癌症疫苗」實驗有重要成果 大降皮膚癌復發率44%

美國生物科技公司莫德納(Moderna)與默沙東(Merck)合作開發、為病人度身訂造的「癌症疫苗」，在第二階段試驗中取得成果。該「疫苗」把mRNA疫苗與免疫治療藥物Keytruda結合，與僅使用Keytruda相比，可將最致命的皮膚癌黑色素瘤死亡或復發風險，降低44％。

研究人員周日在美國癌症研究協會在佛州召開的會議上，報告上述結果。其中莫德納的mRNA疫苗是分析經手術切除的腫瘤而制定，以訓練免疫系統識別和攻擊癌細胞中的特定突變；至於默沙東的Keytruda則屬於一類廣泛使用的免疫療法，用於治療黑色素瘤和許多其他癌症。