「白之戀人」廠商突回收逾兩萬盒產品 涉4款商品包括冬季雜錦限定版｜日本旅遊

不少人去日本北海道必買「白之戀人」(白色戀人)作為手信，生產「白之戀人」的公司石屋製菓12日宣布，主動回收逾2萬盒產品，當中包括一款冬季限定版。回收原因是包裝有瑕疵，可能令產品出現發霉情況。
石屋製菓宣布回收的產品包括一款不同件數的朱古力，以及一款冬季限定雜錦餅乾及朱古力︰
- 1.Maruyama Kuchen(朱古力)1個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）1個入」(賞味期限為 2025.01.12～2025.03.05)
- 2.Maruyama Kuchen(朱古力)4個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）4個入」(賞味期限 2025.01.13～2025.03.03)
- 3.Maruyama Kuchen(朱古力)8個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）8個入」(賞味期限 2025.01.18～2025.03.05)
- 4.冬季限定綜合禮盒「ザ・コレクション ウィンターアソート」(賞味期限 25.01.13/A～25.03.05/A)
廠商主動回收的4款產品(須符合上述賞味期限的批次)︰
白之戀人廠商｜涉事產品於北海道東京大阪等售出逾2萬件
據報涉事商品已於11月1日至12月11日，在北海道、東京及大阪等地售出，其中「マルヤマクーヘン（ショコラ）1個入」售出逾1萬個，其餘3款亦合共售出逾1萬件。
白之戀人廠商｜朱古力有包裝瑕疵可能導致發霉 未接健康報告
石屋製菓表示，發現部分「Maruyama Kuchen(朱古力)」存在包裝瑕疵，可能導致發霉，因此決定自願回收；而截至12月12日，尚未收到消費者進食後出現健康問題的報告。
其中上述的第4款的「冬季限定綜合禮盒」，相信是因當中含有兩件「Maruyama Kuchen(朱古力)」而須回收。至於市面常見的「白之戀人」則不受影響。