「白之戀人」廠商突回收逾兩萬盒產品 涉4款商品包括冬季雜錦限定版｜日本旅遊

不少人去日本北海道必買「白之戀人」(白色戀人)作為手信，生產「白之戀人」的公司石屋製菓12日宣布，主動回收逾2萬盒產品，當中包括一款冬季限定版。回收原因是包裝有瑕疵，可能令產品出現發霉情況。

石屋製菓宣布回收的產品包括一款不同件數的朱古力，以及一款冬季限定雜錦餅乾及朱古力︰

1.Maruyama Kuchen(朱古力)1個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）1個入」(賞味期限為 2025.01.12～2025.03.05)

2.Maruyama Kuchen(朱古力)4個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）4個入」(賞味期限 2025.01.13～2025.03.03)

3.Maruyama Kuchen(朱古力)8個裝「マルヤマクーヘン（ショコラ）8個入」(賞味期限 2025.01.18～2025.03.05)

4.冬季限定綜合禮盒「ザ・コレクション ウィンターアソート」(賞味期限 25.01.13/A～25.03.05/A)

廠商主動回收的4款產品(須符合上述賞味期限的批次)︰