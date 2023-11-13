「白雪」覆蓋恆河如仙境　印度民眾照飲用　毒泡釀2000萬人患病(有片)

印度視為神聖的恆河，因為工業廢水排放，造成有毒物質混合成的白泡沫覆蓋，畫面相當震撼。惟不少民眾繼續取用河水洗澡，甚至飲用，單是首都新德里已經有逾2,000萬居民患病，當局恐怕將造成更大的公共衞生危機 。
綜合報道，恆河發現的的白色泡沫是污水及工業廢物排放的有毒混合物，於支流亞穆納河汙染最為嚴重，除了首都新德里的亞穆納河之外，南部的坦米爾納督省運河也出現類似的汙染，強風將大量的泡沫吹拂至馬路上，嚴重影響行車安全。專家指出，這種刺激性泡沫中含有大量阿摩尼亞和磷酸鹽(phosphate)，可能對呼吸系統及皮膚造成傷害，新德里已經有逾2,000萬居民患病，部分小學及公司行號被逼暫時關閉。
下游居民繼續取用受污染河水 恐釀公共衞生危機
儘管河流上出現有毒泡沫，但是下游仍有許多居民繼續取用河水洗澡，甚至飲用，令當局憂慮造成更大的公共衞生危機。
報道指，由於新德里人口密度高，製造的垃圾量也較多，加上監管及處理王力，造成嚴重河流污染。根據政府監測委員會稱，亞穆納河僅有2%流經新德里，卻造成約76%河流總污染度。
In New Delhi, the toxic foam covering the Yamuna River has not stopped many Hindu worshippers celebrating the festival of Chhath Puja from taking sacred baths there.— The Observers (@Observers) April 25, 2023
But this recurring pollution has grave consequences on the population, @earthworri1 told us. pic.twitter.com/1oXHJbdnoL