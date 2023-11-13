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國際
2023-11-13 15:14:00

「白雪」覆蓋恆河如仙境　印度民眾照飲用　毒泡釀2000萬人患病(有片)

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「白雪」覆蓋恆河如仙境，印度民眾照飲用，毒泡釀2000萬人患病。(X)

「白雪」覆蓋恆河如仙境，印度民眾照飲用，毒泡釀2000萬人患病。(X)

印度視為神聖的恆河，因為工業廢水排放，造成有毒物質混合成的白泡沫覆蓋，畫面相當震撼。惟不少民眾繼續取用河水洗澡，甚至飲用，單是首都新德里已經有逾2,000萬居民患病，當局恐怕將造成更大的公共衞生危機

綜合報道，恆河發現的的白色泡沫是污水及工業廢物排放的有毒混合物，於支流亞穆納河汙染最為嚴重，除了首都新德里的亞穆納河之外，南部的坦米爾納督省運河也出現類似的汙染，強風將大量的泡沫吹拂至馬路上，嚴重影響行車安全。專家指出，這種刺激性泡沫中含有大量阿摩尼亞和磷酸鹽(phosphate)，可能對呼吸系統及皮膚造成傷害，新德里已經有逾2,000萬居民患病，部分小學及公司行號被逼暫時關閉。

專家指出，這種刺激性泡沫中含有大量阿摩尼亞和磷酸鹽(phosphate)，可能對呼吸系統及皮膚造成傷害。(X) 儘管河流上出現有毒泡沫，但是下游仍有許多居民繼續取用河水洗澡，甚至飲用。(X) 儘管河流上出現有毒泡沫，但是下游仍有許多居民繼續取用河水洗澡，甚至飲用。(X)

下游居民繼續取用受污染河水 恐釀公共衞生危機

儘管河流上出現有毒泡沫，但是下游仍有許多居民繼續取用河水洗澡，甚至飲用，令當局憂慮造成更大的公共衞生危機。

報道指，由於新德里人口密度高，製造的垃圾量也較多，加上監管及處理王力，造成嚴重河流污染。根據政府監測委員會稱，亞穆納河僅有2%流經新德里，卻造成約76%河流總污染度。

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