「白雪」覆蓋恆河如仙境　印度民眾照飲用　毒泡釀2000萬人患病(有片)

印度視為神聖的恆河，因為工業廢水排放，造成有毒物質混合成的白泡沫覆蓋，畫面相當震撼。惟不少民眾繼續取用河水洗澡，甚至飲用，單是首都新德里已經有逾2,000萬居民患病，當局恐怕將造成更大的公共衞生危機 。

綜合報道，恆河發現的的白色泡沫是污水及工業廢物排放的有毒混合物，於支流亞穆納河汙染最為嚴重，除了首都新德里的亞穆納河之外，南部的坦米爾納督省運河也出現類似的汙染，強風將大量的泡沫吹拂至馬路上，嚴重影響行車安全。專家指出，這種刺激性泡沫中含有大量阿摩尼亞和磷酸鹽(phosphate)，可能對呼吸系統及皮膚造成傷害，新德里已經有逾2,000萬居民患病，部分小學及公司行號被逼暫時關閉。