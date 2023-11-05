「盲眼龍婆」2024年七大預言 普京被殺 一大國發動生化襲擊 全球陷經濟危機 癌症有得醫

保加利亞的「盲眼龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)在1996年離世，終年84歲，但其生前的預言仍受關注，過去她被指準確預言英國戴妃之死、蘇聯解體、911事件以及敘利亞遭到化學襲擊等事件。英媒報道，「盲眼龍婆」對2024年有七大預言，當中包括俄羅斯總統普京會被暗殺、一個大國會發動生化襲擊，以及全球陷巨大經濟危機等。

英國《每日鏡報》稱，「盲眼龍婆」過去的預言據報有85%準確率，據傳她於在童年時期在保加利亞一場風暴被沖走，因大量沙礫進入眼睛，導致失明。報道稱，「盲眼龍婆」對於2024年有七大預言︰

「盲眼龍婆」2024預言(上)

1) 暗殺

據報「盲眼龍婆」預視到普京會在俄羅斯被人暗殺。

2) 生化襲擊及恐襲

「盲眼龍婆」預言「一個大國」會進行生化武裝測試或襲擊；她亦預視到明年歐洲會發生恐怖襲擊。

3) 巨大經濟危機

「盲眼龍婆」預言明年全球經濟會陷入重大危機，並提到幾大因素，包括債務水平上升、地緣緊張局勢加劇以及經濟權力由西方轉向東方等。

4) 氣候危機及天災

「盲眼龍婆」指明年會有極端天氣及天災。據報她指有星體會出現本來要很長時間才發生的軌道變化，指這變化在短時間內發生，將導致氣候混亂及輻射水平上升。

普京近日出席公開場合︰