「福特號」抵加勒比海 特朗普：或與委總統馬杜羅對話

美國以打擊販毒走私船為名，在加勒比海集結軍力，引起委內瑞拉不滿。美國最先進的「福特號」航空母艦群周日亦進入加勒比海，其指揮官稱，將保護美國免受毒品恐怖主義侵害，維護國家安全及繁榮。美國總統特朗普周日稱，美方對與委國總統馬杜羅對話持開放態度。首現區內緊張局勢有望緩和跡象。

特朗普周日從佛州飛回華府，登機前向記者稱，「我們或與馬杜羅舉行一些討論，看看會有甚麼結果」。特朗普並無提供詳情。委方暫未回應特朗普有關言論。美國指摘馬杜羅與毒品交易有關，後者否認。路透社引述官員稱，美政府高層上周在白宮舉行3次會議，討論對委內瑞拉採取軍事行動的選項，包括在該國境內地面攻擊。特朗普上周五稱，對委國快有定奪。

