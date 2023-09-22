《科學》研究推算：墨西哥黑幫擁17.5萬成員 成全國第5大「僱主」

墨西哥黑幫一向臭名昭著，販毒、綁架、殺人、槍戰等時常「見報」。一項研究推算墨西哥的犯罪集團擁有約17.5萬名成員，是全國第5大「僱主」。研究提出解決墨西哥暴力問題不是靠拘捕更多人，而是要從根本堵截，令黑幫未能「招人才」。

學術期刊《科學》周四(21日)發表研究，來自奧地利和意大利的學者，利用過去十年墨西哥的兇殺、失蹤人口和坐牢人數數據，以及不同敵對「幫派」的互動訊息，建立一套數學模型，推算出墨西哥黑幫的成員數目和分析應對暴力的方法。

近10年有37%成員 罪案中身亡或坐監

截至2022年，該國黑幫擁有約17.5萬名活躍成員，分散於150個「幫派」，比10年前多約6萬人，更是繼零售、人力、和電訊公司後，墨西哥全國第5大「僱主」。

每年需招攬2萬新血 望從根本堵截

研究相信，近10年犯罪集團有37%已知成員在罪案中身亡或坐監，故每年需要招攬2萬人新血填補，認為要減少暴力問題，不是要送更多人入監獄，而是要從根本減少成員數目，例如建議在黑幫活躍的地方向年輕人提供更多工作機會，減少他們加入犯罪集團的誘因。

不過，有其他學者對研究有異議，認為很難定義何謂犯罪集團成員，舉例政治人物收受集團賄賂，協助「洗錢」的銀行界職員，是否等同「受僱」犯罪集團。