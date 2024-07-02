「穿越者」預言中國羽毛球小將張志傑猝死惹議 再有預言指明天將有空難

中國羽毛球17歲選手張志傑，日前在印尼舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽中突然暈倒，送院搶救無效離世。網民深表惋惜，對張志傑的離世議論紛紛之際，社交平台小紅書瘋傳，有自稱「穿越者」的網民早於6月23日預言，7月1日會有一名羽毛球運動員去世，並提到印尼，令不少人感到震驚，更另有「穿越者」聲稱，7月3日將有一場導致102人死亡的空難發生。 有聲稱翻攝於小紅書的截圖顯示，一名網名為「冰緒(世一鼬)」的網民，於6月23日在小紅書社群中發文，聲言「我是穿越者，在7月1號那天會有一位羽毛球運動員去世」。

其後「冰緒(世一鼬)」在留言區中寫下一串不明所以的數字「25 67 93 73 10 09」，然後又補充説，「不，來自於印尼」。 17歲的中國羽毛球男單選手張志傑於上周六(6月30日)與日本隊作賽期間突然暈倒，其後離世，死訊於7月1日公布，這宗不幸事件似乎與「冰緒(世一鼬)」所講的吻合。

羽毛球張志傑離世｜「穿越者」︰我真沒有想到這件事是真的 有網民對於小紅書中的預言「成真」感到不寒而慄，有人稱「好恐怖，感覺一切都是注定的」。「冰緒(世一鼬)」事後亦發文道歉稱，「傑哥我真沒有想到這件事是真的 我不知該如何對你說 很抱歉」。