「穿越者」預言中國羽毛球小將張志傑猝死惹議 再有預言指明天將有空難

中國羽毛球17歲選手張志傑，日前在印尼舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽中突然暈倒，送院搶救無效離世。網民深表惋惜，對張志傑的離世議論紛紛之際，社交平台小紅書瘋傳，有自稱「穿越者」的網民早於6月23日預言，7月1日會有一名羽毛球運動員去世，並提到印尼，令不少人感到震驚，更另有「穿越者」聲稱，7月3日將有一場導致102人死亡的空難發生。
有聲稱翻攝於小紅書的截圖顯示，一名網名為「冰緒(世一鼬)」的網民，於6月23日在小紅書社群中發文，聲言「我是穿越者，在7月1號那天會有一位羽毛球運動員去世」。
其後「冰緒(世一鼬)」在留言區中寫下一串不明所以的數字「25 67 93 73 10 09」，然後又補充説，「不，來自於印尼」。
17歲的中國羽毛球男單選手張志傑於上周六(6月30日)與日本隊作賽期間突然暈倒，其後離世，死訊於7月1日公布，這宗不幸事件似乎與「冰緒(世一鼬)」所講的吻合。
羽毛球張志傑離世｜「穿越者」︰我真沒有想到這件事是真的
有網民對於小紅書中的預言「成真」感到不寒而慄，有人稱「好恐怖，感覺一切都是注定的」。「冰緒(世一鼬)」事後亦發文道歉稱，「傑哥我真沒有想到這件事是真的 我不知該如何對你說 很抱歉」。
有網民直言不相信上述的「穿越者」預言，指那只是一個踫巧言中的「假設」，如假設最終沒有實現，根本無人理會，亦無人會追究，但一旦成真就會成為「神預言」。也有網民質疑，難以單從截圖，斷定上述「預言」，是否之前已真的在小紅書上存在。
羽毛球張志傑離世｜另一「穿越者」「預言」將有空難
令人關注的是，在「冰緒(世一鼬)」留言下方，還有另一人自稱「穿越者」，指「2024年7月3號」，某某航空「上午9點32分飛機起飛過了兩分鐘因飛機引擎有一只大雁被絞死在裡面」，最終會釀成空難，「共有102人死亡，無傷只有死，黑匣子(黑盒)找了16天，只有機長公文包沒變成廢墟，我來自2024年12月6日」。不過，相信此留言是為挖苦上述的「預言事件」，借題發揮抽水。