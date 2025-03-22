「米奇老鼠」現身意大利引遊人合照　不給錢即亮刀恐嚇

意大利拿坡里（Napoli）地區警方正在調查一名被稱為「魯波里諾」（Rubolino）的男子，他穿着迪士尼的米奇人偶裝，涉嫌在觀光景點托萊多街（Via Toledo） 強拉路人拍照並要錢，如有不從，他就會拿刀威脅。
恐嚇路人並勒索金錢
拿坡里市中心的托萊多街最近成為當地社會輿論的焦點。一名穿着米奇裝的男子被路人被稱為「魯波里諾」，他涉嫌在街頭恐嚇路人並勒索金錢。
根據多名目擊者的說法，該男子穿着米奇人偶裝以吸引小孩子注意，隨後誘使家長支付拍照費用，但當路人拒絕付錢時，他會亮出小刀進行威脅。
羅馬也有熊貓人出沒
事件最早由當地議員波瑞里（Francesco Emilio Borrelli）公開揭露。他表示：「該男子經常出現在托萊多街的商店前，讓人誤以為是商家僱用的角色扮演者，但實際上，他完全是自行行動，並以不合理的方式向民眾索取金錢。」波瑞里強調，若此事屬實，可能對該地區的安全構成重大威脅。
隨着事件在TikTok上的影片流傳，警方迅速展開調查。然而，自事件曝光後，「魯波里諾」似乎已從托萊多街消失，警方目前仍在追查他的行蹤。「魯波里諾」事件似乎也開始有模仿犯出現，據說在羅馬也有穿着熊貓裝的人出沒。
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