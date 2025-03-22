「米奇老鼠」現身意大利引遊人合照 不給錢即亮刀恐嚇

意大利拿坡里（Napoli ）地區警方正在調查一名被稱為「魯波里諾」（Rubolino ）的男子，他穿着迪士尼的米奇人偶裝，涉嫌在觀光景點托萊多街（ Via Toledo） 強拉路人拍照並要錢，如有不從，他就會拿刀威脅。

恐嚇路人並勒索金錢

拿坡里 市中心的托萊多街 最近成為當地社會輿論的焦點。一名穿着米奇裝的男子被路人被稱為「魯波里諾」 ，他涉嫌在街頭恐嚇路人並勒索金錢。

根據多名目擊者的說法，該男子穿着米 奇人偶裝以吸引小孩子注意，隨後誘使家長支付拍照費用，但當路人拒絕付錢時，他會亮出小刀進行威脅。