「紅牛」創辦人逝世終年78歲 身家274億美元膺奧地利首富 打造F1冠軍車隊

知名提神飲料「紅牛」(Red Bull)創辦人、奧地利億萬富豪馬特希茨(Dietrich Mateschitz)逝世，終年78歲，一級方程式(F1)紅牛車隊隊長霍納上周六公布死訊。馬特希茨生前讓紅牛紅遍全球，並打造F1冠軍車隊和體育王國。他不愛曝光，甚少接受訪問，2022年登上「福布斯」富豪榜，估計淨資產達274億美元(約2,137億港元)，膺奧地利首富。

香港出差時受啟發創立紅牛

馬特希茨1972年於維也納大學商業經濟學系畢業後，加入個人護理產品公司聯合利華(Unilever)，由銷售員做起，其後事業穩步發展，轉到寶潔(P&G)旗下的德國牙膏及護理品牌Blendax，晉升為市場營銷總監。紅牛之所以面世，是他某次到香港出差，在酒店的酒吧喝到一款泰國地道甜飲「Krating Daeng」，他一喝就愛上，認為可舒緩時差上的疲倦感。因看準這款提神飲品的市場潛力，便決定與泰國企業家許書標(Chaleo Yoovidhya)合作，於1984年在奧地利共同創辦公司，把飲品改良並取名「紅牛」，再推出市場。當時馬特希茨已在F1領域工作了3年。

曾稱一天可喝10至12罐紅牛

在馬特希茨帶領下，紅牛銷售理想，先在歐美廣受歡迎，在巧妙的行銷與體育賽事宣傳配合下，成功推廣至全球。紅牛稱，去年在全球172個國家售出近100億罐，馬特希茨多年前曾稱自己一天可以喝10至12罐。

紅牛熱賣後，馬特希茨也擴大在體育領域的投資和贊助，包括賽車、足球及極限運動等，他重金買下積架(Jaguar)F1車隊並改名為紅牛車隊。2010年德國車手維泰爾(Sebastian Vettel)為車隊拿下第一個F1總冠軍，之後連續3年奪冠，車隊荷蘭車手維斯塔潘(Max Verstappen)本月在日本格蘭披治大賽也連續第二次奪得世界冠軍。此外，紅牛於2005年還買下奧地利薩爾斯堡足球隊，接著收購德國萊比錫球隊，兩者亦曾在聯賽奪冠。此外，紅牛也贊助空中特技和懸崖跳水等極限運動。

馬特希茨的私生活低調，外界只知他與交往多年的女友住在薩爾斯堡。30歲的獨生子馬克最近擔任父親旗下一家投資公司的常務董事，被視為可能的接班人選。

