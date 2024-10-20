《紐時》：中國對美借出大熊貓合約諸多限制 不能談錢 發布消息前需獲中方同意

中國日前將大熊貓「寶力」與「青寶」送往美國華盛頓國家動物園，兩「寶」將展開10年旅美生活。中美再次啟動熊貓外交讓外界關注合約事項，據美國《紐約時報》報道，中方借出大熊貓的條款包括不談論費用、發布消息前需取得雙方同意等。 中國借出大熊貓有嚴格限制 中國對外借出大熊貓的合約向來受到嚴格的規範，《紐時》根據取得的多份文件報道，相較於過去，中國野生動物保護協會的權力愈來愈大。這個協會是管理大熊貓合約的政府組織。 美國須承諾 5 個條件 《紐時》周六(19日)報道，整理並分析這些文件後發現，向中國承租大熊貓必須承諾5個條件。這次中美合約規定，在與中國合作夥伴諮詢的情況下，美國的管理人員不得討論大熊貓的疾病、死亡或任何其他重要事項，而中國合作夥伴的意見應該得到充分尊重。

合約強調，若有需要向外界發布資訊或接受媒體採訪，應經過雙方溝通協商並達成共識後才能進行，「若未達成共識，則不得發布任何資訊」。 不能講錢 但美國需向中方支付大筆費用 一般而言，外界談論熊貓外交時會使用「承租」一詞，惟根據《紐時》報道，協議中要求「不要談論金錢」，而且不得使用「承租」、「借貸」或「合約」等術語，因此中美這次以「研究合作與保育協議」來形容。即使如此，美國動物園每年仍需向中方支付多達110萬美元(約854萬港元)，作為租借一對大熊貓的費用。

直播熊貓生活也有限制 此外，中國大熊貓專家定期前往美國研究、協助大熊貓適應的費用也由動物園支付。為了籌集資金，園方會向民眾和慈善家募款。 對大熊貓的直播限制也收緊，《紐時》指出，去年在美國孟菲斯動物園的大熊貓「樂樂」因病死亡，以及「丫丫」出現毛髮脫落、消瘦等情況，被中國網民直斥「虐待」。直播畫面被外界看到，引發關注。現在中美合約中要求，只能顯示「經過動物園事先審查並批准的片段或圖片」。 增加召回條款 再者，合約也賦予中國野生動物保護協會可以多種理由終止合約，並將大熊貓召回中國。在「樂樂」死後，增加了「飼養管理不當」、「存在健康問題並有死亡風險」等召回條款。