《經濟學人》：特朗普喜歡跟強者打交道 送禮奉承他不如展示實力

特朗普將於明年1月就任美國總統，如何跟他打交道，考驗各國領袖的外交手腕。英國《經濟學人》(The Economist)周二(12日)分析，對特朗普恭維沒有太大幫助，他重視交涉對手的背景和實力，且他在貿易和外交政策的核心觀念於1980年代便形成，難以動搖。因此，與特朗普交手時，各國政府應更專注本身的政策利益。 《經濟學人》指出，過去與特朗普交手的美國官員和外交官都認為，與特朗普打交道不能以「幫小孩辦生日派對」的方式處理，一味送禮、讚美與表面恭維恐怕無效，須以更嚴肅的態度來應對他。日本已故前首相安倍晉三和法國總統馬克龍就是好例子。

安倍晉三贈特朗普高球桿 安倍晉三2016年首次與特朗普會晤，即送上鍍金高爾夫球桿，兩人還會一起打高爾夫球。特朗普2019年訪日時，享用了美式牛肉漢堡。馬克龍同樣曾在巴黎鐵塔上以牛扒餐款待請特朗普，又帶他看閱兵。可是，日法所得的成效卻不同。 不喜歡馬克龍說教 ？ 日本成功讓其汽車企業避過特朗普原想徵收的巨額關稅。儘管特朗普也常向幕僚抱怨，表示日本應支付數十億美元的更高費用，來換取美軍駐沖繩的安全保障，但最終他也沒提出要求。反之，特朗普認為馬克龍高傲、愛說教。

特朗普重視家族背景 文章分析，特朗普向來重視家族的背景和傳統，安倍晉三出身政治世家，加上知道如何與特朗普建立更深層的互動。例如，他曾給特朗普一張美國地圖，上面顯示日本在美國不同州份創造的投資和就業機會，特朗普開心地讓白宮人員發布照片。 特朗普愛跟強者交涉 文章也指出，特朗普傾向與強者交涉，有前政府官員指，特朗普對強大的定義是能夠把決策變成行動的強國領袖，反之，他對那些無法兌現承諾的政客沒有興趣。 特朗普是怎樣的人？ 各國外交官與美國官員也指出，特朗普的專注力較短，且不愛閱讀簡報，對細節沒耐性，會將世界區分成好與壞、贏家和輸家，他的直覺和本能反應敏銳又精明。一名外交官建議，與其忙著奉承特朗普，不如更專注於本身的政策利益來應對挑戰。