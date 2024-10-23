《經濟學人》：特朗普當選機率54% 超前賀錦麗 8月至今首見｜美國大選2024

美國大選將於11月5日舉行，英國《經濟學人周刊》周一公布最新預測顯示，美國共和黨總統候選人特朗普再度入主白宮的機率為54%，超越民主黨對手賀錦麗的45%，是該模型今年8月以來首次預測特朗普勝選。 根據該統計模型，特朗普勝出的機率於過去一周期間上升6個百分點。他與賀錦麗仍勝負難料，但目前來看，特朗普似乎略佔上風。《經濟學人》預測大選結果出現變化的情況，反映出過去一個月賀錦麗在全國性民調領先特朗普的幅度正穩步縮小。

偏向共和黨的游離選民可能支持特朗普 賀錦麗7月篤定為民主黨候選人後不久，之前原本表示尚未決定或支持第三方候選人的為數可觀的受訪者，開始支持她，令她的全國支持度由46%升至49%，但現在，這些選民中可能有許多幻想破滅的民主黨人。 現在，類似的政黨傾向調整看來也發生在特朗普身上，偏向支持共和黨、但本來猶豫不決的選民「歸隊」支持特朗普。與此同時，過去兩個月賀錦麗支持度持平，特朗普則從8月低點的45%上升至現在的47%，令兩人在全國的支持度差距，從最高時的3.7個百分點縮小至1.6個百分點。

特朗普在選舉人投票中佔優 儘管《經濟學人》預測賀錦麗的普選投票勝選機率達74%，但特朗普可能反超前，原因是他在選舉人投票中取得優勢。 過去一周公布、針對特定州份所做的民調證實，特朗普在可能決定大選結果的幾州聲勢略有提升，符合他在全國範圍的趨勢。值得注意的是，特朗普在傾向給民主黨高分的民調機構所做的調查中，支持度也有上升。 賀錦麗在普選投票得票率須更高 因此，《經濟學人》的預測模型現在估計，賀錦麗必須在普選投票至少贏2.5個百分點，才能在選舉人投票中有優勢，比8月時估計的1.8個百分點更高。