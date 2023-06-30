「美國頭號通緝犯」逃亡39年更換10幾次身份　還當上官員為民服務

現年65歲的通緝犯桑蒂尼在逃亡39年後被捕。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff's Office）

記者彭巧蓁／綜合報道

美國一名65歲的男子桑蒂尼 (Donald Santini) 於1984年被列為一樁謀殺案的主要嫌疑人，自此之後他就失蹤逃亡。39年來他三度出現在「美國頭號通緝犯」的名單之中，但狡滑的桑蒂尼不斷更換名字變換身份，不但躲過了警察的追捕，甚至還當上了水利局局長，行徑相當囂張。

關心社區贏得讚譽

1984年，一名叫伍德 (Cynthia Ruth Wood)的女子遭人勒斃，屍體還被丟棄在河中，當時桑蒂尼被列為頭號嫌犯，但沒多久之後他就人間蒸發，直到39年後才在加州被正式逮捕。

《紐約郵報》(New York Post)報道，桑蒂尼39年來使用了十多個化名並頻繁更換藏身處，以逃脫警察的追捕。警方最終追蹤到坎波(Campo)，這是加州聖地牙哥郊外一個人口只有3千人的鄉村社區。

桑蒂尼在這裡以西蒙茲 (Wellman Simmonds) 的名義開始生活，還擔任坎波的水利局局長，經常出席公開會議，並以其關心社區的方式贏得讚譽。