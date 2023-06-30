「美國頭號通緝犯」逃亡39年更換10幾次身份　還當上官員為民服務

記者彭巧蓁／綜合報道
美國一名65歲的男子桑蒂尼 (Donald Santini) 於1984年被列為一樁謀殺案的主要嫌疑人，自此之後他就失蹤逃亡。39年來他三度出現在「美國頭號通緝犯」的名單之中，但狡滑的桑蒂尼不斷更換名字變換身份，不但躲過了警察的追捕，甚至還當上了水利局局長，行徑相當囂張。
關心社區贏得讚譽
1984年，一名叫伍德 (Cynthia Ruth Wood)的女子遭人勒斃，屍體還被丟棄在河中，當時桑蒂尼被列為頭號嫌犯，但沒多久之後他就人間蒸發，直到39年後才在加州被正式逮捕。
《紐約郵報》(New York Post)報道，桑蒂尼39年來使用了十多個化名並頻繁更換藏身處，以逃脫警察的追捕。警方最終追蹤到坎波(Campo)，這是加州聖地牙哥郊外一個人口只有3千人的鄉村社區。
桑蒂尼在這裡以西蒙茲 (Wellman Simmonds) 的名義開始生活，還擔任坎波的水利局局長，經常出席公開會議，並以其關心社區的方式贏得讚譽。
還曾犯下強姦和搶劫罪行
在他被逮捕後，與他共事的同事都不敢置信。「他是社區的支柱，而且他看起來很正直。我還在努力消化這一切。」、「這是我一生中聽過的最令人震驚的事情之一。」
桑蒂尼在成功逃亡三十多年後越來越囂張，他甚至以化名向當地媒體講述了2018年發生的一宗致命車禍。
報道稱，桑蒂尼伍德案之前，還曾於1978年在德國服役期間因強姦罪入獄。而在逃亡之前，他還因在德州搶劫而被通緝。
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