習近平會見布林肯 望推動兩國關係穩定

美國國務卿布林肯周日和周一訪華兩天，是自2018年來首有國務卿到訪中國，兩國關係能否改善引起全球關注。布林肯昨獲國家主席習近平在人民大會堂接見約35分鐘，在央視所播約1分鐘的片段中，習近平稱，布林肯之前與中央外事辦主任王毅及外長秦剛舉行長時間的會談，形容會談真誠和深入。他又表示，希望布林肯訪華能夠為穩定兩國關係發揮積極作用。有分析認為，習近平打破外交慣例接見布林肯，是發出中方希望改變兩國現時關係的訊息。

習近平與美國總統拜登去年11月於峇里G20峰會舉行雙邊會談，中美關係有望改善；布林肯原定今年2月訪問中國跟進，惟發生美國擊落中國飛船事件行程告吹。最近亦有中國與美國軍艦在台灣海峽幾乎相撞。在央視的片段中，習近平稱，「中方表明了立場，雙方同意共同落實好我與拜登總統在峇里島會談中達成的共識，在具體議題上也取得進展、達成了共識，這很好。」外交部其後發文，習近平在會上稱，國際社會普遍對中美關係現狀感擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處。他又提到中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。

布林肯：搞清楚同意和不同意範圍

布林肯舉行記者會總結訪華兩天之行，承認訪華前兩國關係並「不穩定」，雙方明白有需要改變，而此行他與中國官員的討論具建設性。他又說，此行是要加強與中國溝通，也說清楚雙方同意和不同意的範圍，「我們做到這點」。他預料未來數星期兩國高層官員會互相訪問，「取得進展困難，這並不能單靠一次訪問或會談就可以」，但強調過去兩天向前踏出積極的一步。至於恢復兩國軍事對話，布林肯稱未有取得進展。布林肯在會上亦重申「一個中國」政策，「我們不會支持台灣獨立」。他亦有向習近平提出美方關注中國在台海的「挑釁行為」。在記者提問時，他指若台灣發生危機，將造成的經濟危機可影響全球，並解釋每天50%的商業貨櫃船途經台灣海峽，以及約70%半導體出口是在台灣製造。布林肯也在會上提及美國「深切關注」中國違反人權，特別是新疆、西藏和香港。他亦向中方闡明美方無意經濟圍堵中國，雙方貿易增加對美國有好處，中國經濟成功也有利美國。布林肯又表示，兩人談及烏克蘭和北韓問題。

