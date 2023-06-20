習近平會見布林肯 望推動兩國關係穩定

美國國務卿布林肯周日和周一訪華兩天，是自2018年來首有國務卿到訪中國，兩國關係能否改善引起全球關注。布林肯昨獲國家主席習近平在人民大會堂接見約35分鐘，在央視所播約1分鐘的片段中，習近平稱，布林肯之前與中央外事辦主任王毅及外長秦剛舉行長時間的會談，形容會談真誠和深入。他又表示，希望布林肯訪華能夠為穩定兩國關係發揮積極作用。有分析認為，習近平打破外交慣例接見布林肯，是發出中方希望改變兩國現時關係的訊息。
習近平與美國總統拜登去年11月於峇里G20峰會舉行雙邊會談，中美關係有望改善；布林肯原定今年2月訪問中國跟進，惟發生美國擊落中國飛船事件行程告吹。最近亦有中國與美國軍艦在台灣海峽幾乎相撞。在央視的片段中，習近平稱，「中方表明了立場，雙方同意共同落實好我與拜登總統在峇里島會談中達成的共識，在具體議題上也取得進展、達成了共識，這很好。」外交部其後發文，習近平在會上稱，國際社會普遍對中美關係現狀感擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處。他又提到中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。
布林肯：搞清楚同意和不同意範圍
布林肯舉行記者會總結訪華兩天之行，承認訪華前兩國關係並「不穩定」，雙方明白有需要改變，而此行他與中國官員的討論具建設性。他又說，此行是要加強與中國溝通，也說清楚雙方同意和不同意的範圍，「我們做到這點」。他預料未來數星期兩國高層官員會互相訪問，「取得進展困難，這並不能單靠一次訪問或會談就可以」，但強調過去兩天向前踏出積極的一步。至於恢復兩國軍事對話，布林肯稱未有取得進展。布林肯在會上亦重申「一個中國」政策，「我們不會支持台灣獨立」。他亦有向習近平提出美方關注中國在台海的「挑釁行為」。在記者提問時，他指若台灣發生危機，將造成的經濟危機可影響全球，並解釋每天50%的商業貨櫃船途經台灣海峽，以及約70%半導體出口是在台灣製造。布林肯也在會上提及美國「深切關注」中國違反人權，特別是新疆、西藏和香港。他亦向中方闡明美方無意經濟圍堵中國，雙方貿易增加對美國有好處，中國經濟成功也有利美國。布林肯又表示，兩人談及烏克蘭和北韓問題。
胡錫進：或緩和中美關係螺旋式下墜
內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，緊張的中美關係不可能藉兩國最高外交官一次對話解決問題，但習近平會見布林肯，對緩和螺旋式下墜的中美關係，可能起到一定作用。他又分析，布林肯此行應是為兩國互動鋪墊，並認識對中國決心和平崛起、捍衛核心利益的堅定意志。
不過，香港智明研究所研究總監許楨分析，中國對美國政界強硬，對美國民間積極，對西方個別國家忍讓的態度在二十大後基本確立，不會因會面改變，形容兩國關係只由「激烈碰撞」轉為「平穩冷淡」，反而美國在總統大選前轉向柔軟態度，與過去在選舉期對華強硬不同，即使兩國元首有機會在稍後的G20峰會短暫會面，也不會有實際效果，料兩國關係回暖可能性不高，美國亦不會對中國放鬆制裁。
時事評論員劉銳紹也認為，雙方外交布局早已完成，現時只是在冷戰中「回一回氣」，因現時中美兩國經濟不佳，處於「彼此也在捱」的局面，預期美方短期內不會放鬆制裁，難言有「融冰」跡象。
分析 : 發出中美關係 須改善的訊息
英國廣播公司(BBC)分析稱，按照外交禮節，中國領導人通常會見其他國家的元首，但最近中美的緊張關係或需要一個大的象徵舉動，以讓兩國關係重回正軌，遂會見了布林肯。雖然布林肯昨較早會見王毅時，後者批評美方造成目前不安氣氛，拜登政府應「停止炒作」中國威脅論；但雙方應該樂意此行最起碼令雙方重啟溝通，為日後更多高層級官員交流鋪路。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯向路透社稱，中國發出的訊息很正面，展示其仍然希望與美方一起穩定及改善兩國關係，「我認為中國對中美關係不樂觀的同時，也不想放棄希望」。