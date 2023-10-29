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國際
2023-10-29 17:38:03

《老友記》男星猝逝｜Matthew Perry曾去戒酒會6000次 曾因毒癮入院剩2%生存率

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Matthew Perry據報受濫藥及酗酒惡習困擾多年。(互聯網)

Matthew Perry據報受濫藥及酗酒惡習困擾多年。(互聯網)

著名美劇《老友記》(Friends)飾演男主角Chandler Bing的男星Matthew Perry，驚傳在家中按摩浴缸溺斃，終年54歲。有英媒指，Matthew Perry多年來受濫藥及酗酒困擾，曾去戒酒會6,000次，並曾15次入住戒癮中心，多年來花了900萬美元(約7,020萬港元)應付成癮問題。

報道並稱，Matthew Perry曾於2019年因濫用鴉片類藥物，導致腸臟爆裂險死。據報當時49歲的他因此入院，醫生認為他只有2%生還機會，院方通知其親友摯愛前往醫院陪伴在床，準備看他最後一面，幸他之後奇蹟挺過一劫。他當時時昏迷了兩周，須使用結腸造口袋9個月。

老友記Matthew Perry｜曾兩度跟死神擦身而過

及至2021年，Matthew Perry又因鴉片類藥物濫用問題，在瑞士一間復康機構再一次與死神擦身而過，心跳一度停頓，經急救後檢回性命，但斷了8條肋骨，令他不得不辭演電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up)。報道又指，Matthew Perry多年來曾接受過12次「救命」手術，並稱他又試過因不良生活習慣，導致牙齦出事，一次吃花生醬多士時，竟咬甩門牙。

Matthew Perry曾堅稱，從未在濫藥或醉酒情況下，出現在《老友記》片場，但報道指，他曾經昏睡在劇中咖啡店的橙色梳化上，要另一男主角Joey(Matt LeBlanc飾)推醒他說對白。

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