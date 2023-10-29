《老友記》男星猝逝｜Matthew Perry曾去戒酒會6000次 曾因毒癮入院剩2%生存率

著名美劇《老友記》(Friends)飾演男主角Chandler Bing的男星Matthew Perry，驚傳在家中按摩浴缸溺斃，終年54歲。有英媒指，Matthew Perry多年來受濫藥及酗酒困擾，曾去戒酒會6,000次，並曾15次入住戒癮中心，多年來花了900萬美元(約7,020萬港元)應付成癮問題。

報道並稱，Matthew Perry曾於2019年因濫用鴉片類藥物，導致腸臟爆裂險死。據報當時49歲的他因此入院，醫生認為他只有2%生還機會，院方通知其親友摯愛前往醫院陪伴在床，準備看他最後一面，幸他之後奇蹟挺過一劫。他當時時昏迷了兩周，須使用結腸造口袋9個月。