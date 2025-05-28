「聖母峰男」登頂第31次　雪巴嚮導再破個人世界紀錄

有「聖母峰男」(Everest Man)之稱的尼泊爾雪巴嚮導Kami Rita Sherpa於27日清晨成功登上聖母峰(Mount Everest)峰頂，完成個人第31次攻頂，也再度改寫他自己締造的有史以來，人類攀登這座世界最高峰最多次的紀錄。

綜合報道，現年55歲的Sherpa，在當地時間27日清晨4點，登上海拔8,849公尺的聖母峰頂。遠征活動嚮導公司「七峰跋涉」(Seven Summit Treks)在社交平台發文向這名「傳奇人物」祝賀，恭喜Sherpa第31次成功登頂，成為有史以來最多次登頂的人。文中稱，Sherpa已經「無需多介紹」，激讚他「不僅是國家的攀登英雄，更成為聖母峰的全球象徵」。