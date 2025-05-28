「聖母峰男」登頂第31次　雪巴嚮導再破個人世界紀錄

有「聖母峰男」(Everest Man)之稱的尼泊爾雪巴嚮導Kami Rita Sherpa於27日清晨成功登上聖母峰(Mount Everest)峰頂，完成個人第31次攻頂，也再度改寫他自己締造的有史以來，人類攀登這座世界最高峰最多次的紀錄。
綜合報道，現年55歲的Sherpa，在當地時間27日清晨4點，登上海拔8,849公尺的聖母峰頂。遠征活動嚮導公司「七峰跋涉」(Seven Summit Treks)在社交平台發文向這名「傳奇人物」祝賀，恭喜Sherpa第31次成功登頂，成為有史以來最多次登頂的人。文中稱，Sherpa已經「無需多介紹」，激讚他「不僅是國家的攀登英雄，更成為聖母峰的全球象徵」。
Sherpa：協助尼泊爾更被世界看見令我更高興
Sherpa首次登頂可追溯至1994年，當時他擔任商業探險隊嚮導，從那之後，他幾乎每年都帶領客戶攻頂。他去年完成第29次與第30次登頂後，曾接受訪問時表示，他「只是在工作」，並未刻意要追求紀錄。他說，他為締造紀錄感到高興：「但是紀錄終究會被打破，透過我的攀登，協助尼泊爾更被世界看見，更令我感到高興」。Sherpa這次是擔任印度陸軍隊伍領隊，他說，他不僅率先抵達山頂，也一路引導、護送，直到最後一名隊員登頂。