「聖誕老人」佛州公路極速飛車　警方發布影片通緝

佛州坦帕的公路巡邏隊近日發布影片通緝一名超速的「聖誕老人」。（圖／翻攝自X@FHPTampa）

當地時間21日晚，美國佛州一名電單車手裝扮成聖誕老人，與當地交警上演追車戲碼並成功逃脫。當地交警隨後在社交平台X上發布相關影片，喊話知情者檢舉這名超速的「聖誕老人」。

據《紐約郵報》（New York Post）23日報道，佛州坦帕的公路巡邏隊（FHP Tampa）發布影片，顯示這名裝扮成聖誕老人的電單車手以每小時120英里（約193公里）的速度在高速公路上穿梭，並超速通過佛州比弗利希爾斯（Beverly Hills）。

時速高達193公里

在警方發出命令要求其減速停車後，這名「聖誕老人」置若罔聞，多次切線急轉，最終在穿過一個加油站後繞回主幹道，成功甩開交警逃之夭夭。

FHP Tampa用行車記錄器記錄下這一過程後，將其分享到社交平台X上，配文稱：「（聖誕老人的）雪橇一定還在修，但昨（22日）晚聖誕老人沒有停下腳步。任何認識這位聖誕老人的人，歡迎隨時致電告訴我們！」