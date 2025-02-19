「聽覺處理障礙」患者年輕化 疑與降噪耳機有關

人的大腦每日也會持續處理大量外界聲音，如街市內叫賣聲及地鐵內車聲和廣播聲等，這些聲音除非聲量過大，否則通常不會影響人們接收跟別人談話的內容。但有英國專家發現當地愈來愈多年輕人出現「聽覺處理障礙」(APD)，導致容易被周遭環境聲擾亂，無法理解一心想聆聽的對話，元兇可能是愈趨普及的降噪耳機。

BBC引述國民保健服務(NHS)聽力部門稱，因聽力問題轉介看專科的年輕人有上升趨勢，聽力測試卻顯示他們聽力正常。他們的共通點是會被環境聲導致分心，無法理解想聽的聲音甚至警報。報道以25歲女子索菲(圖、Sophie)為例，在倫敦任職行政助理的她，常被批評心不在焉，她有苦自己知，「我聽到周圍有噪音，但不分清從何而來。我也知有人說話，但無法快速理解。」