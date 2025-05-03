《花花公子》創辦人39歲遺孀訂婚　當年爺孫戀轟動一時

美國《花花公子》雜誌已故創刊人赫夫納（Hugh Hefner），比他小60歲的爺孫戀遺孀克里斯托（Crystal Hefner），在丈夫辭世7年後訂婚了，她近日宣布與交往一年的男友、海洋生物學家訂婚，邁向人生新階段。

寡居7年後訂婚

美國媒體《Us Weekly》披露，現年39歲的克里斯托，於上月25日接受男友華德（James Ward）求婚，她透露地點是對方親手為她打造的夏威夷海景平台，正是一年前他們共度野餐約會的地方。

她回憶當天情景表示：「我以為只是我生日前的散步，結果卻發現了一條新開闢的小徑、手寫的情書、滿地鮮花，還有無邊無際的大海。我當下就知道，這絕對不只是簡單的驚喜。」